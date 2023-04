Syn Justyny Steczkowskiej został zapytany o zaręczyny. Padł jeden warunek

Leon Myszkowski jest synem Justyny Steczkowskiej i od dawna idzie w ślady swojej sławnej mamy, próbując podbić show-biznes. Najpierw chciał zasłynąć jako kulinarny blogger, teraz natomiast jest DJ-em. Ostatnio wystąpił z Justyną Steczkowską na Sylwestrze Marzeń z Dwójką.

Leon Myszkowski o relacjach mamy i partnerki

W kilku wywiadach opowiadał też o swojej ukochanej Kseni. Cztery lata starsza dziewczyna już dawno poznała jego mamę i podobno świetnie się dogadują. Nie ma mowy nie tylko o różnicach kulturowych (Ksenia pochodzi z Białorusi), ale także na linii teściowa – synowa.

– Mają dobry kontakt. Mają o czym pogadać. Ja raczej nie jestem specjalnie dobrym partnerem do damskich rozmów. W Polsce jest taki utarty stereotyp, że teściowa nie lubi narzeczonej. Teraz to już chyba jest bardziej taki żart. Nie wiem, czy ktoś naprawdę ma duże problemy z tym – wyznał myszkowski.

Syn Justyny Steczkowskiej planuje zaręczyny?

Teraz Leon Myszkowski w rozmowie z Plejadą jeszcze raz zapewnił o świetnych stosunkach wybranki jego serca i sławnej mamy. – U nas w domu nie było nigdy żadnego problemu w sensie na linii teściowa — dziewczyna. Wydaje mi się, że to taki utarty schemat, bardziej takie powiedzenie, że teściowa nie lubi synowej – stwierdził.

Syn Steczkowskiej i Ksenia nie tylko od dawna są razem, ale także wspierają się w zawodowych projektach. DJ szczerze odpowiedział o pytanie dotyczące kolejnego kroku czyli zaręczyn i podał konkretny warunek.

– Na ten moment nie wiem. Jesteśmy teraz na jakiejś tam ścieżce zawodowej, czy jak to tam można nazwać. Na wszystko przyjdzie czas. Jak my to zawsze mówiliśmy? Najpierw dom, potem ślub – podkreślił.

