Nowe i dobre thrillery na Netflix. Co warto obejrzeć?

„Milczenie”



Rayburn jest byłym myśliwym, który strzeże rezerwatu nazwanego imieniem zaginionej przed laty córki. Gdy na ukrytych w lesie kamerach dostrzega uciekającą dziewczynę i zamaskowanego osobnika, rusza za nimi.



„Tożsamość”



Grupa nieznajomych kryje się przed burzą w odciętym od świata motelu. Wkrótce jeden po drugim zaczynają znikać.



„Prawo krwi”



George i Margaret po śmierci syna starają się odnaleźć ich jedynego wnuka.



„Finder's Fee”



Po znalezieniu portfela na ulicy i ustaleniu jego posiadacza, Tepper zauważa w środku kupon z loterii warty 6 milionów dolarów. Kiedy gracze przyjeżdżają do jego apartamentu na grę pokera (w której zakładają swoje kupony loteryjne) zdaje sobie sprawę, że właściciel portfela jest pośród graczy.



„Erozja”



Dziennikarkę, która przy porodzie straciła dziecko i sama otarła się o śmierć, prześladują w jej własnym domu koszmarne wizje i niewidzialna siła.



„Zgubiony telefon”



Życie pewnej kobiety zmienia się w koszmar, gdy niebezpieczny mężczyzna znajduje zgubiony przez nią telefon i zaczyna śledzić jej każdy krok.



„Przybłędy”



Idealnie poukładane, uprzywilejowane życie czarnej kobiety zaczyna chwiać się w posadach, gdy w jej spokojnym miasteczku pojawia się dwójka nieznajomych.



„Infiesto”



Dwójka detektywów tropi porywaczy działających według nikczemnego planu, ale szalejąca pandemia COVID-19 komplikuje nie tylko śledztwo, ale i ich życie prywatne.



„10 dni z życia dobrego człowieka”



Prawnik, który został prywatnym detektywem, przyjmuje sprawę zaginięcia, która nieoczekiwanie przeradza się w przełomową życiową misję.



„Miłość dla dorosłych”



Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża i oboje są gotowi na wszystko, by osiągnąć swój cel.



„Złodziej życia”



Agentka FBI pomaga kanadyjskiej policji w ujęciu seryjnego mordercy.



„Gdzie jesteś Amando”



Gdy znika czteroletnia Amanda, dwóch detektywów ryzykuje wszystko, by odnaleźć zaginioną.



„Zaborcza miłość”



Młoda i ciężarna żona Jacksona (G. Paltrow) staje się obiektem szykan jego matki, Marthy (J. Lange), która nie może pogodzić się z utratą syna na rzecz innej kobiety. Zaborcza Martha posuwa się nawet do działań zagrażających życiu synowej.



„Porwana pamięć”



Kiedy jego porwany brat powraca jako odmieniony człowiek niepamiętający ostatnich 19 dni, Jin-seok postanawia za wszelką cenę odkryć, co naprawdę się wydarzyło.



„Przypadkowy przechodzień”



Zbuntowany młody graficiarz bierze na cel mury domów bogatej londyńskiej elity. Tak odkrywa mroczny sekret znanego sędziego, przez który on sam i jego najbliżsi znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

