Widzowie „Twoja twarz brzmi znajomo” oburzeni zwycięstwem Julii Kamińskiej. „To jakaś żenada”

Za nami kolejny odcinek show „Twoja twarz brzmi znajomo”. 18. edycja budziła ogromne emocje jeszcze zanim się rozpoczęła. Wszystko przez zmiany, które zostały wprowadzone przez Edwarda Miszczaka. Z programu zniknęło dwóch dobrze znanych jurorów – Michał Wiśniewski i Katarzyna Skrzynecka, a ich miejsce zajął Paweł Domagała. Z kolei prowadzący Piotr Gąsowski postanowił w imię solidarności z przyjaciółką Katarzyną Skrzynecką sam odszedł z show, a na jego miejscu pojawił się Maciej Rock. Gdy program wystartował, budzi równie duże emocje z odcinka na odcinek. Tym razem widzowie są oburzeni, że wygrała Julia Kamińska.

Widzowie „Twoja twarz brzmi znajomo” oburzeni zwycięstwem Julii Kamińskiej

W 6. odcinku „Twoja twarz brzmi znajomo” Julia Kamińska wcieliła się w Beatę Kozidrak i zaśpiewała „Nie ma wody na pustyni”. Jurorzy byli zachwyceni występem, a Paweł Domagała nie tylko nie krył oczarowania, ale nawet pozwolił sobie na złośliwy żart w stosunku do Beaty Kozidrak.

– Zacznę od tego, że dziś jest jakiś kosmicznie wysoki poziom. Jestem przerażony, bo przeżywam te wszystkie „oceniania”. Druga rzecz jest taka, że fajnie jest zobaczyć Bajm i panią Beatę z tamtych lat. Tak doskonale weszłaś w tę postać Beti, że mam nadzieję, iż przyjechałaś do studia taksówką – powiedział.

To było drugie zwycięstwo Julii Kamińskiej w show „Twoja twarz brzmi znajomo”. Gwiazda otrzymała 10 tysięcy złotych, które postanowiła przekazać na rzecz fundacji „Koty Spod Bloku”, którą wspiera jej tata. Widzom nie spodobało się jednak zwycięstwo Julii Kamińskiej. Ostro skrytykowali jej występ na instagramowym profilu „Twoja twarz brzmi znajomo”.

„To jakaś żenada. To, co dzieje się w tym programie, nie mieści się w głowie. Pokazali, że to towarzystwo wzajemnej adoracji i człowiek spoza układu nie ma szans. Wstyd na to patrzeć, jak utalentowany chłopak jest pozbawiany szans na wygraną, bo nie jest z ich świata. To jest czysta dyskryminacja”, „Najsłabsza edycja ever. Beata Kozidrak to była dzisiaj parodią. I brakowało jej oddechu. O wokalu nie wspomnę”, „Energia na 10, ale fałszowanie, niewytrzymywanie dźwięku... Ja nie wiem czy oni w studio słyszą inaczej? Czy, co bardziej prawdopodobne, wyreżyserowane to wszystko i z góry wyniki... jestem zniesmaczona”, „Następny bardzo słaby wstęp. Głosowo to niestety bardzo słabo poradziła” – komentowali rozczarowani widzowie.

