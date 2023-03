„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Wiemy, kto wygrał. Nowa jurorka podpadła widzom

W piątek, 24 marca, mogliśmy oglądać 4. odcinek show „Twoja twarz brzmi znajomo”. Jak zwykle nie zabrakło zaskakujących oraz wzruszających momentów. Do tych pierwszych z pewnością wielu widzów może zaliczyć pojawienie się Anny Dereszowskiej w jury. Aktorka jednorazowo zastąpiła w tej roli Małgorzatę Walewską. Szybko jednak się okazało, że podpadła widzom.

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Wiemy, kto wygrał

Nie da się ukryć, że 18. edycja „Twoja twarz brzmi znajomo” już się wyróżnia na tle pozostałych. Wszystko to ze względu na fakt, że już drugi uczestnik wygrał dwa odcinki z rzędu! Pierwszy i drugi odcinek wygrał Krzysztof Ibisz, natomiast trzeci i teraz czwarty wygrał Oskar Cyms.

Artysta wcielił się w Passenger i zaśpiewał piosenkę „Let Her Go”. Anna Dereszowska nie ukrywała zachwytu. „Wstałam, miałam ciarki, bo naprawdę wyczarowałeś taką magię z całą tą inscenizacją. Głos fantastyczny, 1 do 1, czysto zaśpiewane, pięknie, wszystkie dźwięki wyciągnięte, ta gitara… naprawdę, mistrz! Dziękuję ci pięknie za to wzruszenie” – powiedziała.

Niestety, wygląda na to, że według widzów Anna Dereszowska nie sprawdziła się w roli jurorki. Podczas występów często śpiewała, co im przeszkadzało.

„Gdyby Pani Dereszowska dała posłuchać, byłoby super jak zawsze”, „Super wykonanie, szkoda, że nikt nie wyłączył mikrofonu pani Dereszowskiej, bo jej „śpiewy” i „łoooooo” psują każdy występ. Niektóre występy są historyczne i całą przyjemność późniejszego słuchania ich zakłóci współwystępujące jury”, „Niestety pani Anna popsuła ten występ, wyje, śpiewa podczas występu i to przeszkadza słuchaczowi, czyli mnie. Powinna podczas występu być cicho” – komentowali internauci na instagramowym profilu programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Śpiew Anny Dereszowskiej przeszkadzał im zwłaszcza podczas występu Julii Kamińskiej, która wcieliła się w Roisin Murphy i zaśpiewała utwór „Sing It Back”.

Czytaj też:

Ibisz wygrał w „TTBZ”, a widzowie krytykują program. „Gdybym chciał oglądać propagandę, to bym przełączył na TVP”Czytaj też:

„Twoja twarz brzmi znajomo”. Kolejne zmiany w programie. Tym razem spodobają się widzom?