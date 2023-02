„Twoja twarz brzmi znajomo”. Kolejne zmiany w programie. Tym razem spodobają się widzom?

Program „Twoja twarz brzmi znajomo” chyba nigdy wcześniej nie wywoływał tylu emocji, co przez ostatnich kilka tygodni. Wszystko przez liczne zmiany w programie, które nie do końca spotkały się z zadowoleniem widzów. Najpierw z show pożegnał się Michał Wiśniewski, potem odbyło się głośne zwolnienie Katarzyny Skrzyneckiej, a zaraz potem odejście Piotra Gąsowskiego w geście solidarności. A to nie koniec zmian!

Kolejne zmiany w „Twoja twarz brzmi znajomi”

Wiadomo już, że w jury zasiądzie Paweł Domagała, a u boku Macieja Dowbora show poprowadzi Maciej Rock. Okazuje się, że na zmianach personalnych się nie zakończy, bo produkcja szykuje też nowe studio nagraniowe.

„Wystartowaliśmy! Ruszyły nagrania do pierwszego odcinka nowej edycji „Twoja twarz brzmi znajomo”. Julia Kamińska, Piotr Stramowski i Maciej Dowbor pozdrawiają prosto z wind. Jak widzicie, zmieniła się scenografia” – czytamy na profilu programu.

W 18. edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo” na scenie zobaczymy: Julię Kamińską, Piotra Stramowskiego, Natalię Jaroszek, Krzysztofa Ibisza, Oskara Cymsa, Daniela Jaroszka, Katarzynę Kołeczek i Darię Marcinkowską.

