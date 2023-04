Paweł Domagała zażartował z Beaty Kozidrak w „Twoja twarz brzmi znajomo”. Nawiązał do jazdy po alkoholu

Za nami już 6. odcinek 18. edycji show „Twoja twarz brzmi znajomo”. Uczestnicy znów dali z siebie wszystko i pokazali wysoki poziom. Po raz drugi wygrała Julia Kamińska, tym samym dołączając do Krzysztofa Ibisza i Oskara Cymsa, którym już wcześniej się to udało i mają na swoich kontach podwójne zwycięstwo.

Paweł Domagała zażartował z Beaty Kozidrak

Julia Kamińska wcieliła się w Beatę Kozidrak i wykonała utwór „Nie ma wody na pustyni”. Nie ukrywała, że występ ją stresuje, bo już wcześniej pracowała z piosenką przy dubbingu w filmie. Zachwyciła jednak jurorów i wygrała 10 tysięcy złotych, które przekazała fundacji „Koty Spod Bloku”, w której działania angażuje się jej tata.

Zanim jednak doszło do wręczenia czeku, jurorzy oceniali jej występ. Słowa Pawła Domagały z pewnością odbiją się głośnym echem, bo aktor zażartował sobie z Beaty Kozidrak. Nawiązał do tego, że prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. – Zacznę od tego, że dziś jest jakiś kosmicznie wysoki poziom i ja jestem przerażony, bo ja przeżywam te wszystkie oceniania. Druga rzecz jest taka, że fajnie jest zobaczyć Bajm i panią Beatę z tamtych lat. Tak doskonale weszłaś w tę postać Bety, że mam nadzieję, że przyjechałaś do studia taksówką – powiedział.

W tym odcinku mogliśmy podziwiać też Kasię Kołeczek jako Beyonce. Wykonała utwór „Sweet dreams”. Daria Max wcieliła się w Posta Malone i wykonała „Circles”. Natalia Janoszek wcieliła się w Jeffa Lynne, wykonując „Rock n'roll is king”. Krzysztof Ibisz wystąpił jako Lou Reed i wykonał „Perfect day”. Natomiast Daniel Jaroszek wcielił się w Aloe Blacca i zaśpiewał „I need a dollar”. Oskar Cyms wystąpił jako Lewis Capaldi i zaśpiewał „Someone you loved”. Z kolei Piotr Stramowski zaprezentował się w roli Richarda Fairbrassa.

