„Love Island”. Dziewczyna Jaya publikuje dowody. „Okłamuje wielu ludzi”

Wszystko wskazuje na to, że widzowie 7. edycji „Love Island” nie mogą narzekać na nudę. Ostatnio do show dołączył Jakub Wiśniewski, czyli Jay. Chłopak związał się z Olą i niemal nosił ją na rękach. Przygotował romantyczną kolację, nie brakowało czułych wyznań i pocałunków. Okazuje się jednak, że Jay prawdopodobnie wszystkich okłamał!

„Love Island”. Dziewczyna Jaya publikuje dowody

Już kilka dni temu sieć obiegły doniesienia, że Jay, zgłaszając się do programu, prawdopodobnie złamał regulamin, ponieważ w rzeczywistości ma partnerkę. Internauci odkryli, że niejaka Jessica oznacza go na wszystkich zdjęciach, a w komentarzach na instagramowym profilu „Love Island' wspomina o ich związku. „Ja jestem dziewczyną Jakuba. Mogę to udowodnić, mam screeny i zdjęcia” – pisała Jessica.

Internauci nie kryli oburzenia, a produkcja zareagowała oficjalnym oświadczeniem. „(...) Gwarantujemy, że już na etapie castingu każdy uczestnik deklarujący chęć wzięcia udziału w programie LI składa oświadczenie, że jest singlem bez zobowiązań partnerskich. Podobnie jak wszyscy uczestnicy Jay także złożył deklarację, że jest wolny. Tym samym zapewniamy Was, że wszystkie dochodzące do nas sygnały – budzące wątpliwości w sprawie Jaya sprawdzamy i mamy pod kontrolą” – poinformowali twórcy „Love Island”.

Pod postem głos zabrała Jessica. „Niezależnie od tego, czy po tym wszystkim zdecyduję się z nim zostać, czy nie, nie powinien być w programie. On ma dziewczynę. Byliśmy razem w dniu, w którym wyszedł do „pracy”. Wszystkie dowody są na moim Instagramie. Nie mam z tego nic do zyskania, ale prawdę trzeba powiedzieć. Jay nie powinien przebywać na wyspie miłości, jeśli jest w związku” – napisała.

Okazuje się, że dziewczyna faktycznie opublikowała serię dowodów na swoim instagramowym profilu. Na jej story można znaleźć zarówno jej wspólne zdjęcia z Jayem, jak i screeny rozmów, wśród których nie brakuje wyznań miłości i zachwytów Jaya nad urodą Jessiki.

„Nie jesteś przeciętną Brytyjką. Jesteś egzotyczna. Twoja twarz, piękne oczy, zarysowana szczęka, dołeczki w policzkach i uśmiech. Cała twoja energia. Zawsze jesteś uśmiechnięta i zadowolona, uwielbiam to. Dzięki temu ja też mogę być sobą. Nienawidzę tego, jak mam dobry humor i ludzie wokół to rujnują przez bycie smutnym i negatywnie nastawionym do świata” – napisał Jay w jednej z wiadomości do dziewczyny.

Jessica podkreśliła, że nie wiedziała o planach swojego chłopaka. Nie miała pojęcia, że zgłosi się do programu. „Powiedział mi, że pracuje, ale niestety, dowiedziałam się, że jest teraz w programie. Dowody na związek mój i Jakuba zamieściłam w relacji na Instagramie. (...) Odkąd jesteśmy parą, ja i Jakub spędzamy razem każdy dzień. Nocowałam u niego w domu. Jestem szczerze zszokowana i upokorzona, że jest w serialu. Jak możecie zobaczyć na zrzutach ekranu, które zamieściłam, ostatni raz rozmawiałam z Jayem nieco ponad tydzień temu. Byłam zawstydzona i upokorzona przed moją rodziną i przyjaciółmi, którzy byli świadkami, jak ja i Jakub byliśmy w kochającym się związku zaledwie tydzień temu (...) Nie wiem, dlaczego jest w serialu, nie wiem, czy robi to dla sławy, czy dla pieniędzy” – napisała Jessica. Na ostatnim zdjęciu dziewczyna Jaya stwierdziła: „Najwyraźniej nie jesteśmy tylko przyjaciółmi. Myślę, że Jay okłamuje wielu ludzi”.

Dowody, które opublikowała dziewczyna Jaya, znajdziecie w naszej galerii.

