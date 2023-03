„Love Island”. Agata „bada teren”. Ciągle zaczepiała Huberta

W „Love Island” znów dużo się działo! Z odcinka na odcinek uczestnicy dostarczają widzom coraz większych emocji. Nie brakuje też zwrotów akcji. Tym razem widać było wyraźnie, że Agata nie przestaje myśleć o Hubercie, swoim byłym partnerze. Próbowała namieszać mu w głowie, mimo że sama związała się już z Mateuszem.

„Love Island”. Agata „bada teren”

Relacja Agaty i Huberta zakończyła się, ale w ostatnim odcinku „Love Island” widać było, że uczestniczka wciąż myśli o byłym partnerze. Najwyraźniej nie do końca dobrze czuje się w relacji z Mateuszem. Agata zaczęła wypytywać Huberta o jego stosunek do Beaty. Chłopaka to jednak zdziwiło.

– A co tak wypytujesz? Chcesz wprowadzić jakieś wątpliwości u mnie? – pytał Hubert.

– Badam teren, no wiesz? – odpowiedziała mu Agata.

To jednak nie koniec. Później Agata próbowała zrobić sobie selfie z Hubertem, na co on nie zareagował zgodnie z jej oczekiwaniami. Widać było, że jest na nią zły. W pewnym momencie Agata postanowiła zrezygnować z kolejnych prób i stwierdziła, że „mądrzejszy odpuści”, po czym opuściła ogród.

Mimo tego stwierdzenia, Agata jednak nie dawała za wygraną. Po jakimś czasie chciała się dowiedzieć, dlaczego Hubert „pluje do niej jadem”. Natomiast on zaczął pytać byłą partnerkę o jej relację z Mateuszem. Do niczego jednak nie doszli. – A jakie miałaś dzisiaj intencje mówiąc mi o tych rzeczach względem Beaty? – dopytywał Hubert. Agata szybko się odgryzła. – Otworzyć Ci oczy, tak jak ty mi wczoraj gdy przyszedłeś i powiedziałeś, że Mateusz się całował z Beatą – powiedziała.

Tymczasem u nowego uczestnika, Jaya, trwa prawdziwa sielanka. Związał się z Olą, którą niemal dosłownie „nosi na rękach”. Przygotował jej nawet romantyczny piknik. Nie brakowało romantycznych wyznań i pocałunków. – Ja jestem bardzo zadowolona, szczęśliwa i to jest mój najpiękniejszy poranek od kiedy tu jestem – stwierdziła Ola.

