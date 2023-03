Agnieszka z „Love Island” pogardliwie o korzystających z komunikacji miejskiej. „Strasznie obrzydzający”

Obecna edycja „Love Island” budzi naprawdę duże emocje. Mimo że to już siódme wydanie polskiego formatu, to telewidzowie i internauci z zapartym tchem śledzą losy uczestników. Tym razem 21-letnia Agnieszka pobiła rekordy popularności dzięki swojej wypowiedzi o osobach podróżujących komunikacją miejską. Fani „Love Island” nie mieli dla niej litości.

Internauci zażenowani wypowiedzią Agnieszki z „Love Island”

W ostatnim odcinku „Love Island” zdecydowanie najwięcej kontrowersji wzbudziła 21-letnia Agnieszka. Dziewczyna szczególnie unikała Kuby, który jeszcze niedawno dostał przyzwolenie smarowania jej pośladków olejkiem do opalania, a teraz zmieniła zdanie. Adorator odczuł jej brak zainteresowania i postanowił z nią o tym porozmawiać.

W ostatnim odcinku przysiadł się do niej i próbował dopytać, o co chodzi. Chociaż początkowo uczestniczka, próbowała uniknąć odpowiedzi to w końcu przyznała, że tak mocno odrzuciło ją to, że chłopak jeździ komunikacją miejską, że nie widzi przyszłości tej relacji.

– Ta sytuacja, z tym że nie jeździsz autem i powiedziałeś coś o autobusie i ja miałam takie... Duże oczy zrobiłam – wyznała. Później przyznała, że powodem są inni pasażerowie. – Różni ludzie jeżdżą tymi tramwajami i autobusami. Są dziwni, tacy strasznie obrzydzający. Ja nie chciałabym mieć na co dzień styczności z takimi ludźmi. Wiesz, o co chodzi... – kontynuowała.

Kuba był mocno zaskoczony, czego nie ukrywał. Przyznał, że mają do tego zupełnie inne podejście, a on mieszka w centrum miasta, więc auto zwyczajnie nie jest mu potrzebne. Agnieszka jeszcze raz wróciła do tego temu w czasie nagrań. – Nie wiem, czy Kuba myśli, że zafunduje mi miesięczny i będzie okej, ale ja wiem, że jednak tutaj kwestia dogadania się – podsumowała.

Fani „Love Island” nie mieli litości dla Agnieszki

Kontrowersyjna wypowiedź Agnieszki o osobach korzystających z komunikacji miejskiej nie umknęła fanom formatu. W mediach społecznościowych pojawiła się masa komentarzy i na próżno szukać tam pozytywnych głosów.

„Ludzie w komunikacji są obrzydliwi? Właśnie ten pustak obraził 3/4 społeczeństwa”; „Aga, Ty szukasz partnera czy sponsora? Nie dość, że nie grzeszy inteligencja to strasznie płytka osobowość”; „To już się ogląda niesmacznie. Zróbcie porządki”; „Powiedzcie, że to żart na zbliżający się prima aprilis”; „Ludzie, którzy jeżdżą komunikacją miejską, są obrzydliwi. Tego to jeszcze nie było, co ona ma w głowie” – czytamy.

