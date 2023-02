Dobre filmy na Netflix, których prawdopodobnie nie oglądałeś

„Przybłędy”



Idealnie poukładane, uprzywilejowane życie czarnej kobiety zaczyna chwiać się w posadach, gdy w jej spokojnym miasteczku pojawia się dwójka nieznajomych.



„Zgubiony telefon”



Życie pewnej kobiety zmienia się w koszmar, gdy niebezpieczny mężczyzna znajduje zgubiony przez nią telefon i zaczyna śledzić jej każdy krok.



„Potężne sierotki”



Zmagający się z trudną przeszłością, licealny trener futbolu przygotowuje drużynę sierot do Mistrzostw Stanu podczas Wielkiego Kryzysu.



„Kochanek Lady Chatterley”



Rozczarowana mężem Lady Chatterley wdaje się w gorący romans z gajowym zatrudnionym w ich posiadłości.



„Bielmo”



W 1830 roku Akademią Wojskową w West Point wstrząsa seria brutalnych morderstw. Weteran-detektyw i młody kadet prowadzą śledztwo.



„7 kobiet i tajemnica”



Ginie głowa rodziny. Siedem kobiet, kierując się różnymi motywami, próbuje rozwiązać zagadkę tego morderstwa.



„Narwik”



W czasach bitwy znanej jako pierwsza porażka Hitlera norweski żołnierz powraca do domu i dowiaduje się szokującej prawdy o swojej żonie.



„Wymarzeni”



Natalie i Nick to idealna para, która nigdy się nie spotkała. Po wrzuceniu monet do fontanny Hayward zaczynają o sobie marzyć.



„Na Zachodzie bez zmian”



Przerażające przeżycia młodego niemieckiego żołnierza na froncie zachodnim podczas I wojny światowej.



„Cudowne ręce. Opowieść o Benie Carsonie”



Portret Bena Carsona, amerykańskiego neurochirurga, który jako pierwszy skutecznie rozdzielił bliźnięta syjamskie połączone głowami.



„Osobliwość”



Rok 1862. Dręczona przeszłością pielęgniarka wyjeżdża z Anglii do odległej irlandzkiej wioski, aby zbadać sprawę pewnej dziewczynki i jej rzekomo cudownego postu.



„Zaginiony pies”



Gdy jego ukochany pies znika, młody mężczyzna wyrusza z rodzicami na niesamowite poszukiwania, aby go odnaleźć i podać mu ratujące życie lekarstwo.



„A Sunday Affair”



Dwie przyjaciółki - Uche i Toyin - zostają wystawione na próbę lojalności, gdy zakochują się w tym samym skomplikowanym mężczyźnie i otrzymują druzgocące wieści.



„Biały Szum”



Profesor Gladney i jego rodzina walczą z toksycznymi następstwami wypadku kolejowego w ich mieście.



„Stromboli”



Gdy jej wakacje niemal kończą się tragedią, nękana wspomnieniami o rozbitym małżeństwie i konflikcie z córką kobieta trafia na turnus samorozwoju.



„Krzywe linie Boga”



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.Czytaj też:

