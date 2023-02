Eurowizja 2023: Maja Hyży zaprezentowała swój utwór. Fani są rozczarowani

Tegoroczna Eurowizja ma się odbyć w Wielkiej Brytanii, mimo że poprzednią edycję wygrała Ukraina. Ze względu na wojnę zdecydowano jednak o przeniesieniu finału do Liverpoolu. Na razie wciąż nie wiadomo, kto w tym roku będzie reprezentował Polskę, bo eliminacje dopiero przed nami. Jedną z gwiazd, która chce w nich startować jest Maja Hyży.

Maja Hyży zaprezentowała swój utwór na Eurowizję 2023

Artystka po raz kolejny chce zawalczyć w preselekcjach do Eurowizji. 9 lutego zaprezentowała swój nowy, taneczny utwór „Never Hide”, z którym chce podbić Eurowizję. Niestety, zarówno utwór, jak i teledysk nie spotkały się z życzliwym odbiorem internautów. Niektórzy byli na tyle brutalni, że stwierdzili wprost – Maja Hyży w tym roku nie pojedzie na Eurowizję.

„Ta piosenka świetnie sprawdziłaby się na Eurowizji...w 2004 roku”, „Jeśli Maja przeniesie się w czasie do Eurowizji 2011, to może uda jej się awansować do finału”, „Rozczarowanie potworne. Mam wrażenie, że chcieli jak najwięcej tu upchnąć i zapędzili się w tym! Momentami wychodzi z tego straszny kicz. Szkoda, bo potencjał był”, „Niestety, ale to za mało na dzisiejszą Eurowizję, żeby dostać się chociaż do finału. Czekam na dalsze propozycje” – komentowali internauci.

Nie wszyscy byli tak krytyczni, niektórzy ocenili utwór Mai Hyży jako „sztos” lub „fajną nutkę”. Czy ma szansę w preselekcjach do Eurowizji? Niedługo się przekonamy.

