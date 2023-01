Maja Hyży znów pokazała brzuch. Ma mocne postanowienie

Maja Hyży i Konrad Kozak niedawno powitali na świecie swoją drugą pociechę – Zosię. Para w 2020 roku doczekała się już córki Antoniny, a wokalistka ma także dwóch synów bliźniaków Aleksandra i Wiktora z małżeństwa z Grzegorzem Hyżym. Celebrytka należy do grupy gwiazd, które chętnie relacjonują każdy najmniejszy szczegół ze swojego macierzyństwa.

Maja Hyży podczas ciąży była bardzo aktywna i często pojawiała się imprezach branżowych. Brylowała na ściankach, a z ciążowego brzucha zrobiła atut. Gwiazda często podkreślała krągłości ozdobami i łańcuszkami. Media szybko okrzyknęły ją polską Rihanną nawiązując do stylizacji amerykańskiej gwiazdy.

Maja Hyży pokazała brzuch pół roku po porodzie. Nie ukrywa niezadowolenia

Maja Hyży jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, ale relacjonuje także mniej pozytywne rzeczy. Daleko jej do celebrytek, które skupiają się tylko na sukcesach. Ostatnio Maja Hyży pokazała zdjęcie, jak prezentuje się jej brzuch pół roku po porodzie. Wokalistka nie ukrywa, że nie jest zadowolona z jego formy, ale zamierza to zmienić.

Na odważnym zdjęciu widzimy matkę czwórki dzieci, która podwinęła koszulkę. Maja Hyży napisała na IstaStories, że zamierza wrócić do formy w 21 dni. Podkreśliła, że jest to jej postanowienie noworoczne. W relacji oznaczyła też producenta zestawów do eliminacji cellulitu. Oznacza to zapewne, że materiały są spełnieniem założeń współpracy sponsorowanej. Nie zabrakło ankiety, w której zapytała swoich fanów czy oni też mają postanowienia noworoczne.

„Mój cel: szczupła sylwetka w 21 dni” – czytamy na Instagramie.

