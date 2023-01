Najlepsze i najgorsze filmy stycznia 2023 roku na Netflix

Filmy, z których składa się lista, miały swoją premierę na Netflix w 2023 roku. Posegregowaliśmy je od najniższej do najwyżej ocenianych przez użytkowników portalu Filmweb. Sprawdźcie, co warto obejrzeć.

Najlepsze i najgorsze filmy na Netflix w styczniu 2023

9. „My i wy”



Związek dwójki millenialsów z LA staje przed wielkim wyzwaniem w postaci spotkań z rodzicami. A, jako że wywodzą się z różnych kultur i środowisk, to łatwo nie będzie.



8. „Misja Majnu”



W latach 70. XX wieku indyjski szpieg podejmuje się śmiertelnie niebezpiecznej misji, której celem jest ujawnienie tajnego programu nuklearnego w sercu Pakistanu.



7. „Podglądaczka”



Hakerka Miranda uwielbia podglądać swoją sąsiadkę, prostytutkę Cléo. Jednak gdy ich ścieżki się krzyżują i dochodzi do morderstwa, życie Mirandy na zawsze się zmienia.



6. „Mafia z Mumbaju: Policja kontra półświatek”



Mumbaj, lata 90. ubiegłego wieku. Miastem rządzi mafijny boss ze swoją szajką - do czasu powołania specjalnej jednostki policji, która bez skrupułów zabija przestępców.



5. „Autostopowicz z siekierą”



Szokujący dokument o błyskawicznej wiralowej karierze beztroskiego włóczęgi i jego jeszcze szybszego upadku, który zaprowadził go do więzienia.



4. „Narwik”



W czasach bitwy znanej jako pierwsza porażka Hitlera norweski żołnierz powraca do domu i dowiaduje się szokującej prawdy o swojej żonie.



3. „Zaginiony pies”



Gdy jego ukochany pies znika, młody mężczyzna wyrusza z rodzicami na niesamowite poszukiwania, aby go odnaleźć i podać mu ratujące życie lekarstwo.



2. „Rodzina nie ma ceny”



Emilio oraz Alessandra wyprowadzają się z domu, tracąc kontakt z rodzicami. Ci, czując się zaniedbywani, wpadają na genialny plan odzyskania dzieci.



1. „Bielmo”



W 1830 roku Akademią Wojskową w West Point wstrząsa seria brutalnych morderstw. Weteran-detektyw i młody kadet prowadzą śledztwo.Czytaj też:

