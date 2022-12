Bayer Full kolejny raz podejrzany o plagiat. Chodzi o utwór „Wszyscy Polacy”

To już kolejny raz, kiedy Sławomir Świerzyński zostaje pozwany o plagiat. Tym razem sprawa dotyczy popularnej piosenki „Wszyscy Polacy”, która przyniosła grupie sporą rozpoznawalność. Wokalista został pozwany o naruszenie praw autorskich przez Mariusza Gabrycha, który uznaje się za autora piosenki. Pierwotnie utwór opowiadał o harcerzach.

Bayer Full kolejny raz rozpowszechniał nie swoją piosenkę?

Gabrych stworzył piosenkę „Harcerska Rodzina” w lipcu 1972 roku i zgłosił ją do Konkursu Piosenki Harcerskiej. 17-letni wówczas chłopak napisał muzykę i słowa podczas nocnej warty na obozie, na co ma świadków. Marian Żmudziński i Janusz Kuczborski potwierdzili to pisemnie, a dokumenty trafiły do sądu jako dowody w sprawie. Piosenka wygrała konkurs, a wielu harcerzy zgłaszało się do zwycięzcy z prośbą o udostępnienie tekstu i muzyki. „Harcerska Rodzina” zyskała w środowisku sporą popularność i została nawet wydrukowana w śpiewniku ZHP „Pruszków", ale żaden z egzemplarzy się nie zachował. Utwór doczekał się też wykonania przez zespół dziecięco-młodzieżowy Gawęda.

Popularność piosenki w innej wersji, która przypada na lata 90., ominęła Mariusza Gabrycha, ponieważ wyjechał z kraju. O całej sprawie autora poinformował Marian Żmudziński, wspominany świadek stworzenia utworu. Mężczyzna trafił na nią w filmie „Disco Polo”, gdzie była podpisana jako „Wszyscy Polacy” – piosenka zespołu Bayer Full.

Co grozi liderowi Bayer Full?

Mariusz Gabrych zgłosił sprawę do sądu. Obecnie czeka na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Mężczyzna żąda zapłaty równowartości wszystkich przychodów osiągniętych przez Sławomira Świerczyńskiego. Mariusz Gabrych oczekuje kwoty 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia. „(…) nie można pominąć wpływów, jakie pozwany osiągnął z eksploatacji piosenki z tytułu różnego rodzaju wydarzeń muzycznych, koncertów, happeningów, festiwali, imprez okolicznościowych (…) To właśnie te okoliczności znacząco wpływają na krzywdę poniesioną przez powoda oraz wysokość dochodzonego zadośćuczynienia” – napisano w pozwie.

Sławomir Świerczyński ma też oświadczyć, że nie jest autorem piosenki „Wszyscy Polacy” i przeprosić twórcę „Harcerskiej Rodziny”.

Bayer Full przywłaszczył sobie utwór i przegrał w sądzie

To nie pierwszy raz, kiedy Sławomir Świerczyński został pozwany o naruszenie praw autorskich. W listopadzie 2021 roku sąd zdecydował, że lider zespołu Bayer Full przywłaszczył sobie piosenkę „Tawerna »Pod Pijaną Zgrają«”, której autorem jest Grzegorz Bukała. Organ sprawiedliwości zobowiązał zespół disco-polo do opublikowania oświadczenia z przeprosinami i przyznania się do niepodawania prawdziwego autora piosenki oraz usunięcia z obrotu wszystkich nośników zawierających piosenkę.

