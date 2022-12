Kamiński przed śmiercią wysłał wiadomość do wiceprezydent Warszawy. Kaznowska zdradziła jej treść

Emilian Kamiński zmarł w poniedziałek 26 grudnia 2022 roku. Artysta odszedł w obecności najbliższych w swoim domu w Józefowie. Kamińskiego pożegnało wiele osób z branży m.in. Anna Mucha, która przez lata wcielała się w serialową córkę w „M jak miłość”, Krzysztof Ibisz czy Joanna Szczepkowska, która wyznała, że chwilę przed śmiercią artysta wysłał jej SMS. Gwiazda ujawniła treść korespondencji.

„Nasza ostatnia wymiana SMS ze szpitala: Joasiu, kochanie, nie mogę rozmawiać, bo mam ataki kaszlu. Jestem w szpitalu na Banacha pod dobrą opieką, więc myślę, że niedługo będzie lepiej. Napisz, o co chodzi. Ja: Chodzi tylko o to, że o tobie myślę i że cię całuję mocno. On: I ja ciebie, kochanie” – napisała artystka.

Renata Kaznowska w wyjątkowy sposób pożegnała Emiliana Kamińskiego

Informacja o śmierci aktora, reżysera i założyciela warszawskiego Teatru Kamienia wstrząsnęła nie tylko środowiskiem artystycznym, ale też m.in. wiceprezydent Warszawy Renatą Kaznowską. Polityk opublikowała wzruszający wpis, w którym zdradziła, że Emilian Kamiński pożegnał się z nią za pośrednictwem wiadomości. Ujawniła jej treść.

„Co roku dzwonił na Święta lub przysyłał SMS. Często był to wiersz, w którym pojawiał się teatrze Kamienica. W tym roku przysłał SMS pożegnalnego. »Z Tobą też chciałem się pożegnać i proszę, pamiętaj o teatrze Kamienica, którego byłaś przyjacielem«” – czytamy.

Na koniec wpisu na Twitterze Kaznowska podkreśliła, że wiadomość o śmierci 70-letniego aktora przyjęła z wielkim żalem. Do wpisu dołączyła emotikonę czarnego serca.

