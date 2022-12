Najgorsze prezenty gwiazd. Celebryci byli rozczarowani, gdy znaleźli je pod swoimi choinkami

Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań z bliskimi, biesiadowanie przy stole zastawionym tradycyjnymi potrawami, a także okazja do obdarowania się upominkami. Niestety, te nie zawsze są trafione, o czym z pewnością każdy nieraz się przekonał. Nawet gwiazdy! Celebryci przyznali, jakie dostali najgorsze prezenty w swoim życiu. Niektóre faktycznie szokują!

Najgorsze prezenty gwiazd

Najpierw dreszczyk emocji i ekscytacji towarzyszący rozpakowywaniu prezenty, a potem duże rozczarowanie – można się domyślać, że to właśnie czuł kiedyś Rafał Maślak. – Jeżeli chodzi o nietrafiony prezent to chyba nie było takiej sytuacji... Chyba ze chodzi o prezent, który dostałem w wieku 8 lat. Zamiast wymarzonego miecza samuraja dostałem samochodzik zdalnie sterowany – powiedział Rafał Maślak w rozmowie z fakt.pl. Model przyznał, że lubi dostawać praktyczne prezenty. Najbardziej trafionym podarunkiem, jaki otrzymał, była... patelnia grillowa!

W przeciwieństwie do Rafała Maślaka, Ewa Farna nie jest najwyraźniej fanką praktycznych prezentów. Wokalistka dostała kiedyś... deskę do prasowania! Nigdy jednak jej nie użyła.

W rozmowie z „Faktem” o nietrafionym prezencie mówił też Mariusz Totoszko. – Zdarzały się jednak także prezenty nietrafione, na przykład....wielki, drewniany, ogrodowy bocian. Prezent się nam nie przydał, więc powędrował dalej – powiedział.

Z kolei Dorota Wellman marzyła kiedyś o psie i... znalazła go pod choinką. Jakby tego było mało, był zapakowany w pudełko. Piesek z wrażenia nie wytrzymał i ze stresu oddał mocz. Warto podkreślić, że mimo chęci spełnienia czyjegoś marzenia, nie warto dawać żywych stworzeń w prezencie. Co rok nagłaśniane są kampanie informujące, że jest to najgorszy z możliwych prezentów. Niektóre schroniska nawet zawieszają możliwość adopcji zwierzęcia w czasie świąt. Z kolei po świętach często takie miejsca zaczynają pękać w szwach.

Michał Szpak też coś wie na temat nietrafionych prezentów. Gdy zrezygnował ze słodyczy, pod choinką znalazł... czekoladowe fondue!

Joanna Krupa źle wspomina prezent od byłego chłopaka. Otrzymała od niego walizkę! Wymowna sugestia? Chyba faktycznie tak było, bo niedługo potem z nią zerwał.

Norbi dostał za to od brata skarpetki. Być może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że były identyczne jak rok wcześniej.

Anna Popek nie była za to zachwycona, gdy przed 40. urodzinami znalazła pod choinką krem przeciwzmarszczkowy dla osób po 50. roku życia.

Agnieszka Woźniak-Starak też coś wie na temat dziwnych prezentów. Raz dostała 20-calowe felgi do samochodu!

Czytaj też:

Kaczorowska „czeka na święta”. Internauci wypominają jej słowa o KościeleCzytaj też:

Sylwester Marzeń. TVP pokazało kulisy. Czego obawiają się gwiazdy?