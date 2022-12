Sylwester Marzeń. TVP pokazało kulisy. Czego obawiają się gwiazdy?

Impreza sylwestrowa Telewizji Polskiej jak co roku generuje duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Najpierw były wielkie oczekiwania na ogłoszenie gwiazd Sylwestra Marzeń, teraz sieć opanowały komentarze niezadowolonych widzów, którzy zwracają uwagę na to, że co roku na imprezie występują te same gwiazdy.

„W kółko to samo odgrzewane kotlety nic nowego tam nie ma znowu ten jęczący Zenek do mikrofonu i reszta bandy śpiewająca z playbacku Dno Dno i jeszcze raz DNO”; „Co roku to samo”; „Z roku na rok coraz gorzej”; „Jaka tv takie gwiazdy” – piszą.

Telewizja Polska się jednak nie poddaje i wciąż promuje swoją imprezę w sieci. Kilka dni temu zadebiutował oficjalny spot wydarzenia. „Pełen gwiazd, wielkich hitów, roztańczony i roześmiany” – pisała TVP. Dodała też, że „największa impreza roku” startuje o 20:00.

Teraz w mediach społecznościowych TVP pojawiło się z kolei wideo, ukazujące kulisy powstawania spotu Sylwester Marzeń 2022/2023 w Zakopanem. Na początku widzimy na nim Maję Hyży, która zapowiada, że podczas show zaśpiewa swój eurowizyjny utwór. Potem pojawia się Sławomir i Kajra, którzy zastanawiają się, czy piosenkarz zmieści się po świętach w swoje ubranie sceniczne przewidziane na tę okazję. Wideo wyświetlone zostało już ponad 6,4 tys. razy i wszystko wskazuje na to, że przypadło widzom do gustu.

Kto wystąpi podczas Sylwestra Marzeń TVP?

Przypomnijmy, w tym roku w Zakopanem zobaczymy między innymi Edytę Górniak, Sławomira i Kajrę, Zenona Martyniuka, Thomasa Andersa, zespół Weekend, Sarę James, Marinę Łuczenko-Szczęsną czy Maję Hyży. Z informacji Wirtualnych Mediów wynika ponadto, że widzowie usłyszą jeszcze jedną lub dwie dodatkowe zagraniczne gwiazdy, których nazwiska nie zostały jeszcze ogłoszone.

