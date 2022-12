Kaczorowska „czeka na święta”. Internauci wypominają jej słowa o Kościele

Agnieszka Kaczorowska-Pela, gwiazda „Klanu” i tancerka, znana jest ze swoich kontrowersyjnych poglądów. Przypomnijmy, że w 2021 roku celebrytka pokusiła się o długi post, który zaskoczył jej fanów i negatywnie wpłynął na jej wizerunek. Tancerka udostępniła na Instagramie post, w którym zaznaczyła, że „jest estetką” i obserwuje coraz więcej „mody na brzydotę”. Później artystka uderzyła w wartości feministek i podkreśliła, że ten ruch niesprawiedliwie traktuje mężczyzn. Dodała, że walka o równouprawnienie nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistej poprawie sytuacji.

Agnieszka Kaczorowska nie ochrzciła swoich dzieci

W połowie grudnia Agnieszka Kaczorowska wypowiedziała się na temat swojej wiary i podejścia do kościoła. Wówczas celebrytka wyznała, że nie ochrzciła swoich dwóch pociech – 3-letniej Emilii i 1,5-rocznej Gabrieli. Decyzja ta wynika z faktu, że razem z Maciejem Pelą nie są związani z Kościołem, a także, że według gwiazdy „Klanu” sakramenty zamykają nasze czakry.

Agnieszka Kaczorowska „odlicza dni” do Świąt. Internauci grzmią

Wypowiedź o podejściu do Kościoła nie umknęła fanom. Kiedy Na Instagramie Agnieszki Kaczorowskiej zaczęły pojawiać się posty, w których informowała o swoich przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia, internauci zaczęli zarzucać jej hipokryzję. Do dyskusji doszło pod wpisem, w którym aktorka przekonuje, że jeśli nie zdążyliśmy ze wszystkimi obowiązkami przed świętowaniem, to nie powinniśmy mieć wyrzutów sumienia. Podkreśliła, że warto skupić się czasie spędzonym z bliskimi.

„Hipokryzja wali po oczach. Dzieci nieochrzczone, ale święta Bożego Narodzenia obchodzą! Wszystko się kupy nie trzyma” – napisała jedna z internautek. Kolejna z obserwujących była podobnego zdania. „Boże Narodzenie to święto chrześcijan, prawda, nie tylko Katolików. Ale chrześcijanin to człowiek ochrzczony, wierzący w sakrament chrztu świętego... Więc w przypadku pani Agnieszki, deklarującej niechęć to przyjęcia chrztu przez jej dzieci, to pełna hipokryzja. Jeśli jest zdania, że dzieci same kiedyś zdecydują, to niech będzie konsekwentna i nie pokazuje nic ze zwyczajów i świat życia chrześcijan. Ale najlepiej jest wybrać to, co fajne i wygodne i ładnie wygląda, a to, co wymaga pewnego zaangażowania, to najlepiej negować” – czytamy.

Agnieszka Kaczorowska nie zdecydowała się na odpowiedź, ale jedna z użytkowniczek stanęła po stronie celebrytki. „A co z dziećmi protestantów, którzy są chrześcijanami, wierzą w narodzenie Jezusa, ale chrzest w tym Kościele przyjmuje się dopiero, będąc dorosłą świadomą osobą... Nie mogą obchodzić Świąt? Proszę dać żyć innym po swojemu. I pozostać dobrym człowiekiem. Wszystkiego dobrego” – napisała.

