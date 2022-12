Anna Dereszowska straciła mamę w dzieciństwie. Mówi o smutku i terapii

Anna Dereszowska jest aktywna na Instagramie, ale bardzo chroni swoją prywatność. Jest mamą trójki dzieci – 14-letniej Leny, 7-letniego Maksymiliana i prawie rocznego Aleksandra. Nigdy jednak nie pokazuje twarzy swoich pociech, nie ujawnia szczegółów ze swojego życia. Niechętnie też mówi o swojej przeszłości. Teraz jednak zrobiła wyjątek i postanowiła się otworzyć w programie „Taka jak Ty” i w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem ujawniła, że była zaledwie dzieckiem, gdy straciła swoją mamę.

Anna Dereszowska opowiedziała o śmierci mamy

W intymnym wywiadzie aktorka przyznała, że mimo lat, które upłynęły od śmierci jej mamy, ona wciąż odczuwa smutek i osierocenie. – Mama zmarła dużo przed tym, jak mój tata poznał pierwszą macochę. Miałam dziewięć lat, to już bardzo dawno, aczkolwiek ten smutek i taki rodzaj osierocenia, bycia osieroconą jest nieustanny. Myślę, że po rodzicach niezależnie od wieku tej osieroconej i tej mamy, która odchodzi, to jest to bardzo trudne przeżycie i to jest chyba rodzaj takiej granicy, kiedy człowiek naprawdę czuje: no dobra teraz jestem dorosła – powiedziała.

Anna Dereszowska przyznała, że to wydarzenie sprawiło, że ona, mimo swojego młodego wieku, poczuła się już dorosła. Nie miała też okazji przeżyć żałoby po mamie. Stało się to dopiero dużo później. Aktorka musiała przepracować utratę mamy na terapii. Do tego do tej pory szuka pomocy w książkach i audiobookach. – Dużo jest materiałów do czytania, oglądania, do słuchania. Ja często z tego korzystam, prowadząc samochód, właśnie puszczam sobie audiobooki — robię to do dzisiaj – powiedziała. – To mi bardzo pomaga. Przeszłam przez terapię taką indywidualną, choć nie wykluczam, że do niej wrócę, bo życie jest niezwykle intensywne i czasami potrzeba zrzucić na kogoś takie codzienne emocje, a nie chciałabym tego robić, zrzucając często negatywne emocje na kogoś najbliższego – dodała aktorka. Anna Dereszowska podkreśliła, że obecnie świetnie sobie radzi.

Mama aktorki zmarła na raka jajnika.

Czytaj też:

Anna Dereszowska chętnie pokazuje wnętrza swojego domu. Wystrój zachwycaCzytaj też:

„Klan”. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie!