„Klan”. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie!

„Klan” to najdłuższa polska telenowela emitowana od 1997 roku. Przez 25 lata na antenie TVP doczekał się rzeszy wiernych fanów. Serial może również pochwalić wieloma nagrodami. Na swoim koncie ma aż 11 Telekamer. Trzeba jednak przyznać, że niewielu aktorów z pierwszej obsady wciąż możemy oglądać na ekranie. Niektórzy wybrali inne drogi zawodowe jak np. Agnieszka Wosińska, która wcielała się w rolę Doroty Lubicz, ale inni jak Małgorzata Ostrowska-Królikowska (Grażyna Lubisz) grają w produkcji do dziś. W „Klanie” wiele gwiazd stawiało swoje pierwsze kroki, przykładem jest Julia Królikowska, która na ekranie pojawiła się już jako 3-tygodniowe niemowlę i gra do dziś. Widzowie mogli obserwować, jak bohaterowie dorastają, jak było w przypadku Bożenki, którą gra Agnieszka Kaczorowska. Mało kto pamięta, ale w „Klanie” swoje pierwsze aktorskie kroki stawiały tacy artyści, jak Borys Szyc, Anna Dereszowska i Joanna Moro.

W produkcji wystąpiły takie osobowości telewizyjnej, jak Maryla Rodowicz, Jerzy Owsiak, Jacek Cygan, Zbigniew Wodecki czy Wojciech Pijanowski. Natomiast Piotr Swend, który wciela się w Maćka Lubicza, jest pierwszą osobą z zespołem Downa, która pojawiła się w polskim serialu.

Od zeszłego roku „Klan” ma zupełnie inną czołówkę. Po 24 latach serialu nie zapowiada już utwór Ryszarda Rynkowskiego „Życie jest nowelą”. Piosenkę, która obecnie pojawia się w czołówce produkcji, nagrała Izabela Trojanowska, która gra w serialu od początku jego istnienia.

„Klan” – ciekawostki o produkcji serialu

Co ciekawe, w czasach swojej największej popularności, każdy odcinek „Klanu” oglądało średnio 7 milionów ludzi. Przy realizacji jednego odcinka pracuje około 50 osób z ekipy technicznej oraz około 15 aktorów. Twórcy „Klanu” podzieleni są na dwie ekipy i pracują pięć dni w tygodniu, po 12 – 14 godzin dziennie. Każdy odcinek serialu jest kręcony średnio przez dwa dni. Produkcja tworzona jest w kilku miejscach, między innymi w podwarszawskiej Podkowie Leśnej. „Klan” jest pierwszym polskim serialem, którego fabuła została wybrana w konkursie dla telewidzów ogłoszonym w 1997 roku.

