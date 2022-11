Anna Dereszowska chętnie pokazuje wnętrza swojego domu. Wystrój zachwyca

Jakiś czas temu Anna Dereszowska zdecydowała się na przeprowadzkę na Mazury. Na swoim profilu na Instagramie chętnie relacjonowała przebieg budowy, publikowała zdjęcia i nagrania. To nie wszystko, bo gwiazda zdecydowała się nawet pokazać dom w programie „Budując marzenia”. Efekt końcowy zachwyca.

Jak mieszka Anna Dereszowska? Nowoczesność połączyła z klasycznymi rozwiązaniami

Anna Dereszowska mówiła w „Dzień dobry TVN”, że zdecydowała się z Danielem Duniakiem, swoim narzeczonym, na budowę domu na Mazurach z myślą o dzieciach. – To rodzinny projekt, bo realizujemy go z narzeczonym. Robimy to z myślą o przyszłości naszej i naszych dzieci. Robimy to z myślą, żeby tam spędzać jak najwięcej czasu, żeby tam była nasza przestrzeń. Pracujemy nad tym od ponad roku. Długo trwał zakup, dużo perturbacji z załatwieniem formalności. Ale w końcu jest! Więc mam nadzieję, że nic nas nie odwiedzie już od budowy i samego programu – powiedziała.

Teraz dom para jest już wykończony i robi wrażenie. Aktorka chętnie prezentuje kadry wnętrz na Instagramie, dzięki czemu widzimy, jak urządziła poszczególne pomieszczenia. Anna Dereszowska postawiła na naturalne materiały – widać dużo surowego drewna, beton i cegłę. Aktorka zdecydowała się na połączenie nowoczesności z tradycyjnymi rozwiązaniami. Nie brakuje też ciepłych stonowanych kolorów – beży, brązów, szarości i bieli. Uwagę zwracają też wielkie okna, które nie zostały zasłonięte roletami czy zasłonami. Dzięki temu do pomieszczeń wpada dużo światła, a rodzina może cieszyć się pięknymi widokami.

