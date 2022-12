Agnieszka Kaczorowska nie ochrzciła swoich dzieci. Mówi o czakrach

Agnieszka Kaczorowska od 4 lat jest szczęśliwą żoną Macieja Peli, a także mamą dwóch córek – 3-letniej Emilii i 1,5-rocznej Gabrieli. Tancerka i gwiazda „Klanu” nie ukrywa, że spełnia się w macierzyństwie i jest to jedna z jej najważniejszych życiowych ról. Gdy była w pierwszej ciąży, uruchomiła nawet kanał na Youtubie o tej tematyce. Jednocześnie nie ukrywa, że rodzicielstwo jest drogą pełną wyzwań.

– W najtrudniejszych sytuacjach uważam, że trzeba po prostu BYĆ. Nie walczyć, a BYĆ. Z otwartością serca, z troską, ze zrozumieniem, z gotowością do pomocy. Ze spokojem. Z miłością i z mądrością. Rodzice dla dziecka powinni być bezpieczną przystanią, a nie drugim frontem. Dlatego jestem i zawsze będę…dokładnie tyle ile one będą potrzebowały – pisała na Instagramie.

Teraz natomiast w rozmowie z Plejadą postanowiła poruszyć temat religii.

Agnieszka Kaczorowska nie ochrzciła swoich dzieci

Agnieszka Kaczorowska rzadko wypowiada się na tematy, które budzą kontrowersje. Po tym, jak ujawniła, co sądzi o feminizmie, wywołując niemałą burzę, nie poruszała już tematów dzielących społeczeństwo. Tym razem zrobiła jednak wyjątek i w rozmowie z Plejadą poruszyła temat religii. Okazuje się, że gwiazda nie zdecydowała się na ochrzczenie swoich córek. Decyzja ta wynika z faktu, że razem z Maciejem Pelą nie są związani z Kościołem, ale nie tylko.

– Uważam, to jest też od strony duchowej i energetycznej związanej z czakrami w naszym ciele potwierdzone, że sakramenty zamykają nasze czakry. Wierzę, że po co mamy coś zamykać, jak możemy coś otwierać – powiedziała.

Jednocześnie nie chce ograniczać swoich córek i nie ma nic przeciwko, by uczestniczyły w edukacji religijnej. Chce, by same zdecydowały, w co lub w kogo chcą wierzyć. – Nie jestem zamknięta na nic. Nie hejtuję żadnej wiary. Nie hejtuję instytucji też. Rozumiem, z czego pewne rzeczy wynikają i dlaczego powstały, po co. My jako ludzie mamy ogromną potrzebę, żeby znajdywać przestrzeń, w której możemy się zaopiekować niektórymi z tych naszych obszarów – dodała.

