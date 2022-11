Grała pierwszą Bożenkę z „Klanu”. Kim jest Olivia Sivelli i co się z nią stało?

Bożenka z „Klanu” to już niemal postać kultowa i znana nie tylko wśród fanów tego serialu. Wszyscy wiedzą, że od lat gra ją Agnieszka Kaczorowska, ale być może nie wszyscy pamiętają, że lata temu w tę postać wcielała się inna aktorka – Olivia Sivelli, którą właśnie Agnieszka Kaczorowska zastąpiła w 1999 roku. Co się stało z Olivią i co teraz robi?

Olivia Sivelli grała pierwszą Bożenkę z „Klanu”. Co teraz robi?

Serial „Klan” emitowany jest na ekranach TVP nieprzerwanie od 1997 roku. Od tego czasu bohaterowie dorastali, dojrzewali i starzeli się na oczach milionów widzów. Dotyczy to również serialowej Bożenki, adoptowanej córki Ryszarda i Grażynki Lubiczów. Początkowo w rolę tę wcielała się 5-letnia wówczas Olivia Sivelli. Dziewczynka podbiła serca widzów i nie tylko na stałe włączono jej rolę do serialu „Klan”, ale także zaczęła występować w reklamach.

Olivia Sivelli szybko jednak zniknęła z ekranów. Jej kariera trwała jedynie 2 lata, wystąpiła w 67 odcinkach „Klanu”. Zastąpiła ją Agnieszka Kaczorowska. Tymczasem Olivia Sivelli wyjechała z rodzicami do Londynu i tam układała sobie życie. Dostała się na University of Liverpool, a do tego pracowała jako modelka. Wystąpiła nawet w brytyjskim „Top Model”. – Postanowiłam wysłać kilka swoich zdjęć i zostałam zaproszona na przesłuchanie. Byłam bardzo szczęśliwa, kiedy okazało się, że dostałam się do show – powiedziała w rozmowie z „The Tab”.

Olivia Sivelli zachwycała w programie. Była typowana do zwycięstwa w kategorii „Natural Beauty”, ale tuż przed finałem odpadła. – To była fajna przygoda. Przypomniałam sobie, jak to jest być modelką i doszłam do wniosku, że to jednak nie jest zawód dla mnie – powiedziała w „The Tab”.

facebook

Była aktorka i modelka zdecydowała się rozpocząć naukę w szkole medycznej. Dziś „pierwsza Bożenka” ma 29 lat i pracuje w londyńskim pogotowiu, w South East Coast Ambulance Service NHS Foundation Trust. W 2021 roku Olivia wyszła za mąż i obecnie nosi dwa nazwiska – Sivelli-Brown.

Czytaj też:

Magdalena Mazur była gwiazdą „Daleko od noszy”. Wrzuciła zdjęcie w kostiumie i zachwyciła fanówCzytaj też:

Agnieszka Kaczorowska ostro o feminizmie. Według niej „umniejsza mężczyznom”