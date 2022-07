Agnieszka Kaczorowska-Pela jest w trzeciej ciąży? Fani zwrócili uwagę na jeden szczegół

Agnieszka Kaczorowska, która przez lata wcielała się w Bożenkę w „Klanie”, ale też zdobywała nagrody światowego formatu w tańcu towarzyskim, w ostatnim czasie spełnia się w innej dziedzinie. Gwiazda jest nie tylko mamą dwóch pociech, ale też stała się influencerką. Często udziela porad dotyczących rodzicielstwa i prowadzi rozmowy z ekspertami, które możemy obejrzeć.

Gwiazda relacjonuje również chwile z rodziną i opowiada o tym, jak ona przeżywa macierzyństwo. Na jej Instagramie nie brakuje porad dla rodziców i własnych przemyśleń. W jednym z wywiadów dla „Wprost” nie ukrywała, jakie są jej priorytety.

– Od kiedy Emilka jest z nami, mam totalnie inne priorytety. Mimo tego, że zawsze rodzina była na pierwszym miejscu i taką moją nadrzędną wartością, to postrzeganie rodziny stało się zupełnie inne w momencie, gdy zostałam mamą – mówiła Agnieszka Kaczorowska-Pela.

Agnieszka Kaczorowska-Pela jest w trzeciej ciąży?

Obecnie aktorka i tancerka ma dwie córki: Emilkę i Gabrysię, ale dalej jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio udostępniła romantyczne nagranie ze swoim mężem Maciejem Pelą. Para w romantycznej pozie siedzi na plaży nad Bałtykiem. „Niestraszny nam wiatr, niestraszne chmury, a deszcz pojawia się rzadko i na krótko… Pozdrawiamy znad Bałtyku” – napisała Agnieszka Kaczorowska-Pela. Do biało-czarnego nagrania tancerka dołączyła romantyczną muzykę.

Uwagę fanów przykuło jednak coś zupełnie innego. Na wideo widzimy, jak mąż celebrytki trzyma jej dłoń na brzuchu. To skłoniło fanów do pytań, czy Kaczorowska jest w trzeciej ciąży. „Czyżby kolejny mały Pelak był w brzuszku?”; „Trzecie w drodze?”; „Czy pani jest w trzeciej ciąży?”; „Nie chciałabym palnąć gafy, ale czy ty jesteś w ciąży?” – czytamy pod postem. Głos zabrała sama zainteresowana. Agnieszka Kaczorowska-Pelc odpisała jednej z fanek w zabawny sposób. „Póki co nic o tym nie wiem” – zdradziła młoda mama i dołączyła uśmiechniętą emotikonę.

