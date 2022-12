Doda znów jest zakochana. Były mąż komentuje jej nowy związek. Żałuje, że się rozstali?

W 2021 roku Doda potwierdziła, że rozwiodła się z Emilem Stępniem i nie ukrywała, że był to dla niej bardzo trudny czas. Na swoim instagramowym profilu przyznała wtedy, że walczyła z depresją. – (...) Depresja, stany lękowe, podjęcie decyzji o rozstaniu, złożony pozew rozwodowy, lizanie ran w tajemnicy w Meksyku, gdzie przez miesiąc ratowały mnie koleżanki, które zjechały się z różnych stron świata. Terapia, leczenie. Niesamowity progres, powrót do dawnej „ja”, spokój, pierwszy szczery uśmiech. Chęć śpiewania znowu. Wydanie singla po rocznej przerwie w karierze. Przypływ mojej starej mocy, odwagi, siły. Oświadczenie do mediów o rozwodzie, wielka ulga mimo wielkiej medialnej burzy. Ale już minęło wiele miesięcy – byłam silna i na nią gotowa... – pisała.

Trudne chwile już za Dodą, teraz jest szczęśliwa u boku Dariusza Pachuta. Razem przebywają w Wietnamie, gdzie cieszą się wspólnymi chwilami. Tymczasem jej były mąż został zapytany na Instagramie o jej nowy związek. Postanowił odpowiedzieć.

Były mąż Dody komentuje jej nowy związek

Fani Dody mieli okazję przypomnieć sobie o Emilu Stępniu w programie „Doda. 12 kroków do miłości”, w którym artystka nie szczędziła mu gorzkich słów. Jedna z internautek postanowiła więc zajrzeć na jego profil na Instagramie i zadać mu kilka pytań. – Jak się pan czuje po programie „12 kroków do miłości”? Jak się pan czuje z myślą, że Doda ma nowego partnera? Że jest zakochana? Czy żałuje pan, że stracił Dodę? – napisała. Co ciekawe, Emil Stępień nie zignorował internautki.

– Szanowna pani, proszę mi uwierzyć, że mam swoje życie i jestem osobą, która nie poświęca swojej cennej codzienności, by śledzić losy innych osób. Czułbym się wówczas wewnętrznie bardzo ubogi – odpowiedział Emil Stępień.

Były mąż Dody napisał też, że nie oglądał programu, więc nie może go komentować. Postanowił jednak odnieść się do pytania o nowy związek Dody. – Jeśli Dorota z kimś się związała, to bardzo mnie cieszy jej szczęście. Życzę jej wszystkiego dobrego. To moja była małżonka, moja rodzina, wiec nigdy nie będę stał w opozycji do jej szczęścia. Błędna jest teza o „utracie”, stąd pozostawiam ten passus bez dalszego komentarza – napisał.

