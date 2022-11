„Hotel Paradise 6”. Magda i Grzegorz przechodzą kryzys. Widzowie współczują uczestnikowi

Zbliża się wielki finał 6. sezonu „Hotel Paradise”. Niedługo się dowiemy, które pary przetrwały. Niestety, w finałowym tygodniu spory dramat przeżywa Grzegorz i Magda. Oboje wrócili do programu, ale wcale dobrze im się nie układa. Dawid, który też znów bierze udział w show, zaczął mieszać w ich relacji! Magda i Grzegorz przechodzą przez to kryzys. Doszło między nimi do poważnej rozmowy.

Magda i Grzegorz z „Hotel Paradise” rozstaną się?

Dawid robie wszystko, żeby skłócić Magdę i Grzegorza. Opowiadał dziewczynie, jak zachowywał się jej partner podczas jej nieobecności w hotelu. Nie tylko chce namieszać między nimi, ale przy okazji próbuje odbić Magdę! Mimo tego, podczas Rajskiego Rozdania Magda podeszła do Grzegorza. Wtedy uczestnik zdecydował się na poważną rozmowę ze swoją wybranką. Poprosił ją o wyjaśnienia jej zachowania. Zastanawiał się, dlaczego Magda go odpycha. Ona powiedziała, że potrzebuje więcej luzu i dystansu! Poczuła się osaczona jego zachowaniem.

Następnego dnia, gdy Grzegorz chciał naprawić sytuację, Magda uznała, że jego zachowanie jest irytujące. Wtedy też nawiązała kontakt z Dawidem, co doprowadziło Grzegorza do wściekłości! Przyznał wprost, że jest zazdrosny.

Internauci są jednomyślni. Uważają, że Magda dała się zmanipulować Dawidowi. Szkoda im Grzegorza. „Szkoda mi Grześka... Tak po ludzku. Przykro się na to patrzy, jak Magda i Dawid, na przyczepkę z Markiem robią z niego debila. Wielkie rozczarowanie, jeśli chodzi o Dawida” – napisał jeden z widzów.

– Dziewczyno, mam nadzieję, że jak teraz oglądasz ten program, to jest ci wstyd. Zostałaś okłamana i zmanipulowana przez Dawida, a podobno inni nie mają na ciebie wpływu. Żenada – dodał inny internauta.

