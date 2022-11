„Hotel Paradise 6”. Widzowie mają dość zachowania Hani. „Jest potwornie podła”

„Hotel Paradise 6” zbliża się ku końcowi. Już za kilka tygodni odbędzie się wielki finał, więc atmosfera w programie robi się coraz gorętsza. W ostatnim odcinku widzowie mogli się przekonać, że jedna z uczestniczek, Hania, dąży do finału za wszelką cenę, a do tego chce wykluczyć swoją największą rywalkę, Monikę. Widzowie nie kryją, że są oburzeni jej zachowaniem.

„Hotel Paradise 6”. Widzowie krytykują Hanię

Niedawno Hania i Adam wrócili do „Hotel Paradise 6” i uczestniczka już zdążyła namieszać. Jej powrót nie spodobał się Monice, która jest teraz w związku z Mikołajem. Do tego Adam już opuścił program, przez co Hania została singielką, stając się większym zagrożeniem. Gdy tylko dowiedziała się o zadaniu, w którym można zdobyć immunitet, zaczęła wprost snuć intrygę, co zrobić, żeby pozbyć się z programu Moniki, która jest jej największą rywalką. Próbowała wciągnąć w swoją intrygę przyjaciółkę, Angelikę. – Angie, musimy to wygrać, nie może tego wygrać Monia. Bo jak ona dostanie szansę wy******a kogoś, to wiesz, kto leci od razu. Ona się nie będzie pie*****ć – mówiła.

Aby zdobyć immunitet, trzeba było wziąć udział w sportowej konkurencji. Wygrała ją Angelika, co bardzo ucieszyło Hanię. Angelika otrzymała immunitet z rąk Dawida, który wrócił do programu. Hania namawiała przyjaciółkę, by w czasie „Rajskiego Rozdania” stanęła za Mikołajem i w ten sposób pozbyła się Moniki z programu. – Można to mądrze wykorzystać teraz, pamiętaj, że tu już się zaczęła gra i trzeba eliminować osoby, które są największymi rywalami i które Tobie zagrażają – powiedziała. Angelika była jednak nieugięta. – Ja bym wtedy musiała podejść z immunitetem do Mikiego. No way, aż tak grubo nie chcę, poza tym David by mnie za****ł – powiedziała.

To zachowanie Hani wywołało lawinę negatywnych komentarzy wśród widzów. Pisali, że dziewczyna zachowuje się okropnie. „Hanka jest potwornie podła”, „Jak można być tak podłą laską”, „Takie knowanie Hancyne jest wręcz obrzydliwe” – pisali.

