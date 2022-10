Smaszcz wbiła kolejną szpilę Cichopek i Kurzajewskiemu. Przy okazji pochwaliła Hakiela

Najgorętszą weekendową wiadomością ze świata show-biznesu stał się związek Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Przy okazji swoich 40. urodzin prezenterka potwierdziła pojawiające się od wielu tygodni plotki o jej relacji z dziennikarzem. Zakochani zaliczyli już nawet telewizyjny debiut – Cichopek i Kurzajewski wystąpili w sobotnim wydaniu „Pytania na śniadanie”. Na antenie TVP2 opowiadali o swojej relacji.

Pod wspólnym zdjęciem pary na Instagramie pojawiło się mnóstwo gratulacji i życzeń od innych gwiazd m.in. Weroniki Rosati, Joanny Koroniewskiej, Edyty Herbuś, Olgi Frycz. Cichopek i Kurzajewskiemu kibicuje także Joanna Kurska.

Uwagę internautów przykuła reakcja Pauliny Smaszcz. Była żona Macieja Kurzajewskiego zamieściła w sieci kąśliwy komentarz, w którym radziła nowej partnerce swojego byłego męża, aby „zapytała go, co zorganizował dla niej na 40. urodziny”. „Obyś ty była przy nim szczęśliwa i spełniona. Uważaj tylko proszę, bo kłamcy tak szybko się nie zmieniają” – dodała. W rozmowie z „Faktem” Paulina Smaszcz zapewniła, że życzy Maciejowi Kurzajewskiemu oraz Kasi Cichopek dużo szczęścia.

Kilka godzin później na jej profilu na Instagramie pojawił się długi wpis poświęcony zaistniałem sytuacji. Była żona prezentera TVP zapewniła, że „życzy szczęścia jemu i jego nowej wybrance”. „Jeśli tak jak pisze Kasia, to miłość, to życie daje im drugą szansę, by teraz ta miłość była bez zdrad, kłamstw, manipulacji, oszukiwania partnera, partnerki, dzieci, rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, osób, które im sprzyjają. Niech zbudują ją na dekalogu wiary katolickiej, którą tak gorliwie wyznają” – stwierdziła.



Paulina Smaszcz nie szczędziła ciepłych słów pod adresem byłego męża Kasi Cichopek. W jej ocenie „Marcin Hakiel jako jedyny miał odwagę powiedzieć o zdradach, które trwały od realizacji programu »Czar par«”. „Jest on mądrym mężczyzną, który już buduje swoje szczęście i bardzo trzymam za niego kciuki” – dodała.



Była żona Macieja Kurzajewskiego podkreśliła, że „na szkoleniach, które prowadzi powtarza kobietom, że zanim wejdą w kolejny związek muszą poznać partnera”. „Zapytać poprzednią partnerkę dlaczego od niego uciekła, porozmawiać z dziećmi, by sprawdzić jakim jest ojcem? Kobieta kobiecie winna jest tę prawdę. Mądra zrozumie, głupia odrzuci” – podsumowała.

