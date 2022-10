Cichopek ujawniła związek z Kurzajewskim. Pocałunki na wizji, uszczypliwa reakcja Smaszcz

„Moją czterdziestkę postanowiłam spędzić w Jerozolimie, by dziękować za czas trudów i kłopotów, za miłość najbliższych oraz prosząc o naukę i błogosławieństwa na dalsze życie jako kobieta, córka i matka” – wyznała na Instagramie Kasia Cichopek. Jak się okazuje, prezenterka Pytania na śniadanie nie spędza swoich 40. urodzin w samotności. Towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Aktorka zamieściła w mediach społecznościowych pierwsze wspólne zdjęcie z nowym partnerem i tym samym potwierdziła krążące od wielu tygodni plotki o ich zażyłej relacji.

Cichopek zakochana w Kurzajewskim. Smaszcz reaguje

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo gratulacji. Szczęścia i miłości parze życzyli m.in. Anna Mucha, Joanna Koroniewska, Weronika Rosati, Anna Wendzikowska oraz Joanna Kurska. Nieco mniej entuzjastycznie zareagowała Paulina Smaszcz.

„Kasiu, sto lat! Cieszę się, że Maciej Kurzajewski zabrał cię do Izraela, który zna doskonale, i spędzacie wspaniale twoje 40. urodziny!” – napisała była żona Macieja Kurzajewskiego. „Kasiu, zapytaj Macieja Kurzajewskiego, co zorganizował dla mnie jako matki swoich dzieci, na moje 40. urodziny? Nic. Obyś ty była przy nim szczęśliwa i spełniona. Uważaj tylko proszę, bo kłamcy tak szybko się nie zmieniają” – dodała w kolejnym wpisie. W trzecim zwróciła uwagę aktorki na to, aby zapytała dziennikarza, jak wytłumaczył swoim synom to, że jest teraz w Izraelu. „Mimo wszystko spędzaj swoje urodziny wspaniale!” – życzyła.

W rozmowie z „Faktem” Paulina Smaszcz zapewniła, że życzy Maciejowi Kurzajewskiemu oraz Kasi Cichopek dużo szczęścia. – Niech będą szczęśliwi dla spokoju mojego i moich synów – stwierdziła. Prezenterka dała do zrozumienia, że konieczność ukrywania nowego związku jej byłego męża przysparzała wielu problemów. – la naszej całej rodziny ta sytuacja była już nie do zniesienia i zakłócała naszą codzienność. Teraz w moim życiu i w życiu moich synów nowe, wspaniałe, życiowe wyzwania, a dla mnie zawsze dobro dzieci było i jest najważniejsze – podkreśliła.

Kurzajewski wyznał Cichopek miłość na wizji

Tymczasem miłość między Kasią Cichopek i Maciejem Kurzajewskim kwitnie. Para pojawiła się w sobotnim (8.10) wydaniu „Pytania na śniadanie” w TVP2. – Pozdrawiam z wyjątkowego miejsca. Jestem teraz w Ziemi Świętej w Betlejem, na wspaniałej wyciecze z okazji moich 40. urodzin. Jest to wyjątkowy czas w moim życiu. Nie bez powodu też to miejsce zostało wybrane, bo jest to czas podsumowania, czas powrotu do przeszłości, zamknięcia pewnego rozdziału i, co najważniejsze, otwarcia nowego – opowiadała wyraźnie podekscytowana prezenterka.

Chwilę później widzowie mogli zobaczyć także Macieja Kurzajewskiego. – Ja się bardzo cieszę, że mogę Kasi w tej wyjątkowej podróży towarzyszyć. Wygląda i sprawia wrażenie, że jest bardzo szczęśliwa – ocenił. – Cudownie jest poznawać nowe miejsca, odkrywać, te, które znamy na nowo. Kiedy robimy to z kimś, kogo kochamy i z kim jest bardzo dobrze podróżować przez życie, to jest to najszczęśliwszy czas – dodawał dziennikarz.

Maciej Kurzajewski zdobył się też na szczere wyznanie. – Słyszymy od wielu osób, że Kasia i ja mamy swoje życia, a kiedy te życia się połączą to cudownie. Nikt za nas życia nie przeżyje, nie doświadczy, nikt za nas tego wszystkiego nie zrobi. Kochamy nasze dzieci i dla nich zrobilibyśmy wszystko. Mamy nadzieję, że oni będą czuli, że kiedy my jesteśmy szczęśliwi, to oni też są szczęśliwi – powiedział, po czym złożył na policzku swojej ukochanej gorący pocałunek.

