Cichopek jest w Izraelu z Kurzajewskim? Seria komentarzy byłej żony dziennikarza nie pozostawia złudzeń

Od kilku miesięcy nie ustają plotki na temat rzekomej relacji Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wszystko zaczęło się, gdy aktorka znana z „M jak miłość” ogłosiła rozstanie z Marcinem Hakielem, z którym ma dwójkę dzieci. Prowadzący „Pytanie na Śniadanie” do tej pory nie komentowali medialnych doniesień. Wszystko wskazuje na to, że teraz potwierdziła je Paulina Smaszcz, była żona Kurzajewskiego.

Cichopek świętuje 40. urodziny w Ziemi Świętej z... Kurzajewskim?

Katarzyna Cichopek w piątek 7 października obchodzi 40. urodziny. Z tej okazji życzenia na oficjalnym profilu na Facebooku złożyła jej nawet produkcja „PnŚ”. Sama jubilatka zamieściła na Instagramie serie zdjęć, na których pozuje z balonikami. Dzięki postom w mediach społecznościowych wiadomo także, że obecnie Cichopek przebywa w Izraelu. „Biblijne »40 dni« to symboliczny okres kłopotów i trudności. Moją czterdziestkę postanowiłam spędzić właśnie w Ziemi Świętej, w Jerozolimie, by dziękować za czas trudów i kłopotów, za miłość najbliższych i Wasze wsparcie oraz prosząc o naukę i błogosławieństwa na dalsze życie jako kobieta, córka i matka” – pisała pod jednym z postów.

Na posty Cichopek ku zaskoczeniu internautów postanowiła odpowiedzieć Paulina Smaszcz. Wpisy zostały już usunięte (nie wiadomo, czy przez Cichopek czy przez samą autorkę), jednak ich zdjęcia publikuje portal Plotek.

„Kasiu, sto lat! Cieszę się, że Maciej Kurzajewski zabrał cię do Izraela, który zna doskonale, i spędzacie wspaniale twoje 40. urodziny!” – napisała była żona Kurzajewskiego. „Kasiu, zapytaj Macieja Kurzajewskiego, co zorganizował dla mnie jako matki swoich dzieci, na moje 40. urodziny? Nic. Obyś ty była przy nim szczęśliwa i spełniona. Uważaj tylko proszę, bo kłamcy tak szybko się nie zmieniają” – dodała w kolejnym wpisie. W trzecim zwróciła uwagę aktorki na to, aby zapytała dziennikarza, jak wytłumaczył swoim synom to, że jest teraz w Izraelu. „Mimo wszystko spędzaj swoje urodziny wspaniale!” – życzyła.

