Pracownicy TVN zostali poinformowani o odejściu Edwarda Miszczaka w mailu, wystosowanym przez prezeskę Warner Bros Discovery w Polsce Katarzyny Kieli. Dotychczasowy członek zarządu – jak wynika z wiadomości – decyzję o pożegnaniu się z firmą podjął sam. Edward Miszczak związanym z TVN był od 1997 roku. Już rok po rozpoczęciu współpracy ze stacją, został jej dyrektorem programowym. Prowadził takie programy jak „Ludzie w drodze”, „Urzekła mnie twoja historia”, „Cela nr” oraz „Cela”. W latach 2004-2009 oraz 2018-2020 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu spółki akcyjnej TVN. Dołączył też do zarządu spółki TVN Grupa Discovery.

Edward Miszczak przechodzi do Polsatu?

Portalowi Wirtualne Media udało się jednak ustalić, że Miszczak nie przechodzi na emeryturę, a swoją karierę będzie kontynuował w Polsacie. Od stycznia ma zastąpić Ninę Terentiew. Przedstawiciele stacji na razie nie komentują medialnych doniesień. Tego może się bać Doda, która od kilku lat nie może pojawiać się w TVN-ie oraz żadnym programie stacji. Powodem ma być konflikt z Agnieszką Woźniak-Starak. Wokalistka w 2014 roku miała zaatakować dziennikarkę podczas imprezy „Niegrzeczni” w Chorzowie. Powodem miały być komentarze prezenterki, która w programie TVN „Na językach” poruszyła temat rodziców Rabczewskiej. Mama Dody była wówczas chora na nowotwór, o czym piosenkarka wspomniała w „Hej Parku”.

Doda komentuje przejście Edwarda Miszczaka do Polsatu

Teraz Dorota Rabczewska wyznała, czy boi się, że kiedy Edward Miszczak przejmie władzę w Polsacie, to tam również nie będzie mile widziana. – Ja myślę, że bany to sobie raczej nie przeskakują i Polsat jest na tyle konsekwentny i na tyle stabilny emocjonalnie, że nie ugina się pod prywatnymi animozjom innych członków telewizyjnych platform i stacji – powiedziała redakcji Pomponika. Celebrytka dodała też, że darzy Ninę Terentiew ogromnym zaufaniem. – Ja bardzo lubię Polsat, naprawdę ufam Ninie, ona wielokrotnie wyciągała do mnie rękę i myślę, że każdy sobie znajdzie miejsce w Polsacie. Nawet Edward – podkreśliła.

