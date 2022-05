Warszawa. Spontaniczny koncert Maty. Raper zwrócił się do Trzaskowskiego

23 maja Mata, skład Gombao33 i SBM Label wrzucili na swoje instastories piosenkę „Schodki” i datę. Wcześniej, gdy artyści zrobili coś podobnego, okazało się, że mieli na myśli spontaniczny koncert. Fani byli czujni i w poniedziałek 23 maja wieczorem nad Wisłą pojawiło się około 30 tys. osób. Raper chciał powtórzyć koncert we wtorek, ale sprawą zainteresowała się policja.

Fani Maty skakali do Wisły

– Słuchajcie, jest mi w c**j przykro, że czekaliście dzisiaj na marne. Do końca próbowaliśmy coś wymyślić, ale dostałem info, że jeśli pojawię się na plaży, to będzie nam groziło do ośmiu lat pozbawienia wolności za organizowanie nielegalnych wydarzeń masowych — mówił na instastories.

– Wczoraj dużo osób skakało do Wisły, a po stronie „poniatówki” jest dużo głębiej i wiry są znacznie silniejsze, więc ryzyko, że komuś z was stałaby się krzywda, było po prostu za duże — dodał.

Mata zwrócił się do Trzaskowskiego

– Wiem, że wielu z was przyjechało z daleka. Chcieliśmy dzisiaj ogłosić „Mata Tour” po całej Polsce, bo ostatnio, jak graliśmy na lotnisku, wy przyjechaliście do nas, więc tym razem, to my chcieliśmy mieć tripa. No ale wiadomo, kto znowu zepsuł całą zabawę — kontynuował.

Mata zwrócił się także do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz właścicieli stadionu PGE Narodowy. – Jak pogoda się poprawi i uda nam się dogadać z władzami, to znowu pobawimy się wszyscy nad Wisłą. Rafał Trzaskowski liczę na wsparcie tego projektu, ponieważ jest legendarny. PGE Narodowy może pozwolicie mi w końcu u siebie zagrać? Może nie musiałbym wtedy dogadywać się z przeciwnikami politycznymi waszych przełożonych? — podsumował całą sytuację.

