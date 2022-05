Śledź Konkurs Piosenki Eurowizji. Transmisja NA ŻYWO

Zarówno we wtorek, jak i w czwartek odbyły się dwa półfinały Eurowizji 2022, w których awansowało po dziesięcioro wykonawców. Dołączyli oni do reprezentantów wielkiej piątki, czyli automatycznych finalistów – Francji, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i tegorocznych gospodarzy, Włoch. Oto kolejność, w jakiej wystąpią artyści.

Czechy Rumunia Portugalia Finlandia Szwajcaria Francja Norwegia Armenia Włochy Hiszpania Holandia Ukraina Niemcy Litwa Azerbejdżan Belgia Grecja Islandia Mołdawia Szwecja Australia Wielka Brytania Polska Serbia Estonia

Finał Eurowizji 2022 rozpoczął się w sobotę 14 maja o godzinie 21:00. Transmisję oglądać można w TVP1, TVP Polonia oraz w Internecie – na platformie TVP VOD, ale również w internecie. Na górze naszego artykułu znajdziecie transmisję na żywo z Konkursu Piosenki Eurowizji 2022.

Krystian Ochman – River. Jak głosować na Polskę?

Szczegółowe zasady głosowania podczas Eurowizji 2022 opisaliśmy w tym artykule. Podczas próby generalnej rozgrywanej w piątkowy wieczór swoje punkty przyznają jurorzy, natomiast widzowie zagłosują w trakcie sobotniego finału. Po zakończeniu występów specjalnych i upewnieniu się, że głosowanie przebiegło prawidłowo, rozpocznie się najbardziej emocjonująca część wieczoru.

Najpierw korespondenci ze wszystkich czterdziestu państw biorących udział w Eurowizji 2022 zaprezentują punkty od jury ze swojego kraju. Niższe noty pojawią się na ekranach automatycznie, zaś korespondenci ogłoszą tylko, komu przyznali najwyższą – 12 punktów. Gdy poznamy pełny ranking głosowania jury, wówczas przejdziemy do punktów od widzów. Wyniki głosowania publiczności ze wszystkich państw będą jednak wcześniej zsumowane. Począwszy od utworu, który otrzymał najmniej punktów od jury, dowiemy się, ile w sumie punktów przyznali mu telewidzowie. I tak po kolei aż do występu, który wygrał głosowanie jury. Triumfator nie będzie znany do samego końca. A zwycięży oczywiście występ, który zdobył najwięcej punktów w obu rankingach.

Z Polski możemy głosować, wysyłając SMS Premium na wszystkich uczestników finału, ale nie na Krystiana Ochmana. Według zasad Eurowizji głosowanie na reprezentanta własnego państwa jest bowiem niedozwolone. Od tej reguły są jednak odstępstwa. Polacy przebywający poza granicami kraju mogą oczywiście głosować na Krystiana – jeśli tylko posiadają numer telefonu należący do danego państwa. Oddanie głosu ułatwi oficjalna aplikacja Eurowizji (do pobrania na systemy iOS i Android), ale nie zwolni nas ona z opłat za SMS.

W Polsce głosujemy wysyłając SMS-y pod numer 73555 (koszt wg taryfy podanej przez TVP podczas transmisji). W treści należy wpisać kod przypisany piosence, na którą głosujemy: od 01 do 25, ale bez 23, bo to numer startowy Krystiana Ochmana. Z jednego numeru możemy oddać maksymalnie dwadzieścia głosów. Nie ma znaczenia, czy będą to głosy na tę samą piosenką, czy też na dwadzieścia różnych bądź rozłożone w dowolny sposób.

