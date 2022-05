Co dziś w serialu „Pierwsza miłość”? Wenerski robi Marysi niespodziankę

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Izabela jest załamana formalnościami i decyzjami podjętymi przez Zygmunta. Wygląda na to, że jej życie drastycznie się teraz odmieni. Marysia postanawia szczerze powiedzieć jej, co myśli na temat ich relacji. Natomiast Śmiałek widzi, jak Roman przeżywa wyrok, który odsiaduje Ewelina. By oderwać przyjaciela od tych myśli postanawia poprosić go o pomoc w remoncie agroturystyki. Bartek na prośbę Eweliny sam chce przyjechać na pierwsze widzenie w zakładzie karnym. Tymczasem Anka jest podekscytowana rozpoczęciem pracy w strukturach samorządu studenckiego. Okazuje się, że przed nią i Filipem sporo pracy i postulatów do rozpatrzenia. Mimo tego, czego się dowiedział, Kacprowi zależy na dobrym kontakcie z Zygmuntem. Natomiast Wenerski postanawia zrobić Marysi niespodziankę. Pokazuje jej też kilka dowodów świadczących o tym, że poważnie traktuje ich relację.

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

