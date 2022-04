Telewizyjne hity weekendu. Co warto obejrzeć?

Poniżej telewizyjne propozycje na pierwszy weekend kwietnia. Jedno jest pewne, nie zabraknie emocjonującego kina.

„Barry Seal: Król przemytu”



W 1978 roku Barry Seal, amerykański pilot pracujący dla Trans World Airlines, zostaje zwerbowany przez CIA. Na zlecenie agencji lata samolotem i wykonuje różne misje w Ameryce Południowej. Jego działalność przykuwa uwagę kartelu z Medellín. Pablo Escobar potrzebuje człowieka mającego umiejętności Seala, więc proponuje mu współpracę. W krótkim czasie Barry staje się przemytnikiem narkotyków i broni, zyskując przydomek „Gringo, który zawsze dostarcza towar”.

Sobota 02.04.2022 20.00, TVN 7



„Forteca”



Paul Michaels (Jesse Metcalfe) potrzebuje milionów, by utrzymać swoją firmę. Mężczyzna stara się uzyskać pomoc od swojego zaginionego ojca, Roberta Michaelsa (Bruce Willis). Niespodziewanie zaczynają im zagrażać nieznani sprawcy. Razem z Kelly (Kelly Grayson) oraz generał Dobbs (Shannen Doherty), Paul i Robert udają się do tajnego schronu o nazwie „Forteca”. Tam Paul odkrywa zaskakującą prawdę o swoim ojcu.

Sobota 02.04.2022 20.00, TV Puls



„Nie kłam, kochanie”



Ania studiuje architekturę zieleni. Jest wrażliwa i nieśmiała. Ostatnio jej myśli zaprząta przystojny mężczyzna z eleganckiego budynku, w którym dziewczyna pielęgnuje zieleń. Marcin ma intratną posadę w banku i nie wątpi w swe możliwości. Wyznaje zasadę, że kłamstwo pozwala uniknąć wielu problemów, więc często wykorzystuje je w relacjach z kobietami. Zauroczenie Ani zbiega się w czasie z finansową katastrofą zamożnego playboya. Uratować może go tylko bogata ciotka Nela, która wsparłaby młodzieńca, gdyby przedstawił jej swoją żonę.

Sobota 02.04.2022 21.25, TVN



„Mad Max”



Max jest kochającym mężem i ojcem, ale poza domem zmienia się w pozbawionego skrupułów policjanta, egzekwującego prawo na australijskich szosach. Max, czując się rozdarty między domem a wyniszczającą pracą, nosi się z zamiarem porzucenia zawodu. Któregoś dnia, w czasie pościgu nieumyślnie doprowadza do śmierci lidera gangu motocyklowego. Przypadkowa śmierć staje się pierwszym ogniwem łańcucha wypadków, które zburzą spokój miasta, a także samego bohatera.

Sobota 02.04.2022 23.35, TVN



„Mroczna Wieża”



Postapokaliptyczna rzeczywistość. Ostatni żyjący rewolwerowiec, Roland Deschain, przemierza pustkowia w poszukiwaniu tajemniczej Mrocznej Wieży. Jest to mityczne, spajające ze sobą światy miejsce będące istotą istnienia. Mężczyzna prowadzi odwieczną walkę z Walterem O'Dimem, znanym również jako Człowiek w czerni, który chciałby doprowadzić do zburzenia budowli.

Sobota 02.04.2022 23.00, Polsat



„Romeo musi umrzeć”



Dwie rodziny mafijne rywalizują o władzę w portowej dzielnicy Oakland. Azjaci i Afroamerykanie zwalczają się w nieustającej, bezpardonowej walce. Aż wreszcie Po, młodszy syn azjatyckiego bossa, zostaje zamordowany. Na wieść o śmierci jego starszy brat Han ucieka z więzienia w Hongkongu, by dokonać krwawej zemsty. Wraca do USA, gdzie rozpoczyna poszukiwania zabójcy z gangu kierowanego przez Afroamerykanina Isaaka. W Oakland Han zakochuje się w Trish, córce Isaaka.

Niedziela 03.04.2022 22.45, TVNCzytaj też:

