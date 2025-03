Nie tylko „Kiedy ciało mówi nie”. Najlepsze książki Gabora Maté

Gabor Maté to jeden z najbardziej wpływowych współczesnych lekarzy i autorów zajmujących się tematyką traumy, uzależnień, zdrowia psychicznego i holistycznego podejścia do człowieka. Jego książki nie tylko rzucają nowe światło na mechanizmy rządzące naszym ciałem i umysłem, ale także oferują czytelnikom głębokie zrozumienie siebie oraz narzędzia do pracy nad własnym zdrowiem emocjonalnym.

Maté, jako lekarz z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi i cierpiącymi na przewlekłe choroby, w swoich książkach łączy naukowe podejście z empatią i wrażliwością. Jego dzieła koncentrują się na związkach między wczesnodziecięcymi doświadczeniami a problemami zdrowotnymi, jakie pojawiają się w dorosłym życiu. Według niego trauma nie jest jedynie skutkiem dramatycznych wydarzeń, ale także efektem subtelnych zaniedbań i niespełnionych potrzeb emocjonalnych. To podejście pozwala lepiej zrozumieć korzenie cierpienia i znaleźć skuteczne sposoby na jego uzdrowienie.

Książki Maté są wyjątkowe, ponieważ nie skupiają się wyłącznie na opisywaniu problemów – oferują również praktyczne rozwiązania i wskazówki. Autor często podkreśla, jak ważna jest samoświadomość, rozwijanie współczucia wobec siebie oraz zdolność do wyrażania autentycznych emocji.

W niniejszym zestawieniu znajdziesz sześć najważniejszych i najwyżej ocenianych książek Gabora Maté, które warto przeczytać, aby zgłębić jego unikalne podejście do zdrowia i ludzkiej psychiki.

6 najlepiej ocenianych książek Gabora Maté

„Bliskie spotkania z uzależnieniem. W świecie głodnych duchów”



Autor oprowadza nas po „świecie głodnych duchów” prezentując dramatyczne historie swoich pacjentów uzależnionych od narkotyków. Przedstawia syntezę badań nad uzależnieniami, rozwojem mózgu i osobowości. Dzieli się także śmiałymi spostrzeżeniami i nowatorskimi odkryciami.

Dr Maté przeciwstawia się powszechnie panującym poglądom traktującym uzależnienie jako chorobę genetyczną lub indywidualną porażkę moralną. Autor skłania się ku twierdzeniu, że w rzeczywistości jest to przypadek, w którym ludzki rozwój przebiegł nieprawidłowo.



„Mit normalności. Trauma, choroba i zdrowienie w toksycznej kulturze”



Doktor Gabor Maté analizuje, jak kraje zachodnie, które szczycą się swoimi systemami opieki zdrowotnej, faktycznie odnotowują wzrost liczby chorób przewlekłych i ogólnego złego stanu zdrowia. Prawie 70 procent Amerykanów stosuje co najmniej jeden lek na receptę; ponad połowa bierze dwa. W Kanadzie co piąta osoba ma nadciśnienie tętnicze. W Europie rozpoznaje się je u ponad 30 procent populacji. Wszędzie wzrasta liczba chorób psychicznych nastolatków. Więc co tak naprawdę jest „normalne”, jeśli chodzi o zdrowie?

W ciągu czterdziestu lat doświadczenia klinicznego Maté uznał dominujące rozumienie „normalności” za fałszywe i nieuwzględniające roli, jaką trauma, stres i presja współczesnego życia wywierają na nasze ciała i umysły kosztem dobrego zdrowia. Pomimo całej wiedzy i zaawansowanych technologii zachodnia medycyna często nie traktuje człowieka całościowo, ignorując to, jak toksyczna jest dzisiejsza kultura, która obciąża organizm, układ odpornościowy i osłabia równowagę emocjonalną.

Maté obala powszechne mity na temat tego, co powoduje, że chorujemy, łączy kropki między chorobami jednostek a pogarszającą się kondycją społeczeństwa oraz oferuje pełen współczucia przewodnik po zdrowiu i leczeniu.



„Rozproszone umysły. Przyczyny i leczenie zespołu deficytu uwagi”



Autor obala mit genetycznego podłoża ADD i daje nadzieję oraz porady żyjącym z tym zespołem dzieciom i dorosłym. Dzięki potraktowaniu ADD nie jako dziedzictwa genetycznego, lecz odwracalnego zaburzenia i opóźnienia rozwojowego, książka ta ułatwia rodzicom zrozumienie ich dzieci z ADD, a dorosłym z tym zespołem zdobycie lepszego wglądu we własne emocje i zachowania.

Dzięki mądrości i doświadczeniu zdobytym przez lata praktyki i badań Maté stworzył lekturę obowiązkową dla rodziców oraz każdego zainteresowanego zagadnieniem formowania się biologii i psychologii ludzkiego mózgu pod wpływem doświadczeń z dzieciństwa.



„Kiedy ciało mówi nie. Koszty ukrytego stresu”



Czy można dosłownie umrzeć z samotności? Czy istnieje połączenie między zdolnością wyrażania emocji a chorobą Alzheimera? Czy można zdefiniować „osobowość nowotworową”?

Opierając się na dogłębnych badaniach naukowych, doktor Gabor Maté udziela odpowiedzi na pytania dotyczące połączenia umysł–ciało. Przedstawia dowody naukowe na to, jaką rolę odgrywają stres i emocje w występowaniu szeregu powszechnych chorób takich jak zapalenie stawów, nowotwory, cukrzyca, choroby serca, zespół jelita drażliwego czy stwardnienie rozsiane.

Na podstawie dziesiątek studiów przypadków i historii takich osób jak Ronald Reagan (alzheimer) czy Lance Armstrong (rak jąder) Gabor Maté ujawnia Siedem zasad zdrowienia, czyli reguł pomagających uchronić się przed ukrytym stresem.



„Więź. Dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od kolegów”



Psycholog kliniczny oraz lekarz medycyny łączą siły, by zmierzyć się z jedną z najbardziej niezrozumiałych tendencji, która coraz silniej uwidacznia się wśród młodych pokoleń. Doktor Gordon Neufeld i Gabor Maté szukają odpowiedzi na trudne pytanie: dlaczego dzieci stawiają kolegów wyżej niż rodziców?

Książka „Więź” ułatwia rodzicom zrozumienie tego niepokojącego zjawiska i proponuje rozwiązania mające przywrócić intuicyjnej więzi między dzieckiem a rodzicem należne jej pierwszeństwo, ustalić właściwą hierarchię w domu i odzyskać zaufanie i miłość swoich dzieci.

Koncepcje, zasady i praktyczne porady zawarte w książce pomogą rodzicom w zapewnieniu dzieciom tego, co przewidziała natura: prawdziwej bliskości, bezpieczeństwa i ciepła oraz możliwość przekazania wartości często nieobecnych w relacjach z rówieśnikami.



„Ciało a stres: Jak uniknąć fizycznych kosztów ukrytego stresu”



Ciało i umysł nie istnieją osobno – do takiego wniosku doszli już starożytni. Jak duży wpływ ma stres na nasze zdrowie fizyczne? Część lekarzy jest przekonana, że stan psychiczny odgrywa ogromną rolę w powstawaniu chorób lub powrocie do zdrowia. Mechanizmy obronne słabną już u młodzieży, np. w wyniku presji egzaminów, a wielu z nas bezwiednie spędza całe swoje życie, jakby znajdowali się pod okiem potężnego i krytycznego egzaminatora, którego muszą zadowolić za wszelką cenę.

Opisane tu konkretne przypadki wpływu wychowania, otoczenia czy samotności na kłopoty z ciałem, każą się zastanowić każdemu z nas nad sobą i problemami, które możemy odwlec lub którym nawet możemy zapobiec. Czytaj też:

Top 8 seriali marca 2025 według BBC – wszystkie dostępne na streamingachCzytaj też:

Dziś gorące premiery na Max i Netflix. Sprawdź 8 najlepszych nowości!