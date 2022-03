Edyta Górniak zaskoczona decyzją Stinga o odwołaniu koncertu w TVP

Gala Wiktorów wraca do Telewizji Polskiej po siedmioletniej przerwie. Szumnie zapowiadane wydarzenie miał uświetnić koncert Stinga, jednak muzyk odwołał występ. Do decyzji głośno zachęcały go osoby z polskiego świata kultury i sztuki jak Mariusz Szczygieł, Kinga Rusin czy Maciej Stuhr. Także Magda Mołek i Tomasz Raczek postanowili bojkotować galę i odmówić wskazania kandydatur, co jest przywilejem osób, które otrzymały nagrodę w przeszłości.

Edyta Górniak zaskoczona decyzją Stinga

Decyzję o odwołaniu występu przez Stinga postanowiła skomentować Edyta Górniak. Wokalistka nie kryła zaskoczenia. – Jestem w szoku. Muzyka to jest ta przestrzeń, która łagodzi obyczaje. Tak było zawsze – powiedziała w rozmowie z redakcją portalu Jastrząb Post. Gwiazda wspomniała też o roli muzyki w konfliktach. – Ma taką niezwykłą potęgę, że potrafi uzdrawiać i naprawdę potrafi łagodzić te konflikty. Język muzyki, sztuki pomiędzy krajami, to jest zawsze coś takiego neutralnego, trochę bezbronnego – mówiła. Górnika wspomniała też o tym, co myśli o łączeniu muzyki z polityką i zdradziła dlaczego ona pojawia się w każdej ze stacji telewizyjnej czy radiowej. – Nie wydaje mi się, że to powinno być połączone z polityką. Ja też słyszałam różne zarzuty, jeśli chodzi o moją współpracę z różnymi telewizjami. Ja pracuję ze wszystkim ludźmi, ze wszystkimi telewizjami, ze wszystkimi stacjami radiowymi. Nie neguję żadnej z nich, bo wszędzie jest człowiek. Dla mnie każdy człowiek liczy się tak samo, pod warunkiem, że nie będzie świadomie robił komuś krzywdy. Nigdy nie wezmę udziału w przedsięwzięciu, które namawia do agresji – podkreśliła Edyta Górniak.

