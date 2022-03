Tomasz Raczek także bojkotuje Wiktory. Wydał oświadczenie

Wiktory wracają do Telewizji Polskiej po siedmiu latach. Mimo że do gali zostało jeszcze kilka dni, bo odbędzie się 31 marca, to już budzi wiele emocji. Pierwsze kontrowersje wzbudził koncert Stinga, który poinformował o występie przy pomocy Instagrama. Do tej informacji odniosło się wiele gwiazd, które próbowały odwieść go od tego pomysłu. List do muzyka napisał Mariusz Szczygieł, sprawę skomentowała także Kinga Rusin i Maciej Stuhr. Po wysłuchaniu głosów kierowanych przez artystów z Polski, gwiazdor zdecydował się zrezygnować z występu i ostatecznie odwołał koncert.

Tomasz Raczek także bojkotuje Wiktory

To jednak nie koniec kontrowersji związanych z galą. Kilka dni temu Magda Mołek poinformowała, że nie odesłała listy ze swoimi faworytami nie chcąc uczestniczyć w wydarzeniu. Jako zdobywczyni nagrody kilka lat temu z automatu stała się jedną z członkiń kapituły konkursu. – Poproszono mnie o wytypowanie swoich kandydatur, bo tak się robi, wysyła się list do członkiń i ja ten list dostałam – powiedziała w rozmowie z JastrząbPost. Do tego grona dołączył także Tomasz Raczek. Krytyk filmowy umieścił oświadczenie na swoim profilu na Facebooku. „No cóż, ja też bojkotuję tegoroczne Wiktory” – zaczął Raczek. „Tak jak Magda Mołek zostałem poproszony o wytypowanie kandydatów do nagród (jestem członkiem Akademii Telewizyjnej jako laureat Wiktora), ale tego odmówiłem” – tłumaczy dalej krytyk. Na koniec wpisu zdradził czy zamierza wziąć udział w wydarzeniu. „Nie dostałem zaproszenia na ceremonię wręczania Wiktorów czego nie żałuję bo i tak bym nie poszedł” – napisał.

