Prezes Netfliksa przekazał milion dolarów na pomoc w Ukrainie. Podziękował rosyjskiemu reżyserowi

„Darowizna w wysokości miliona dolarów jest w drodze do organizacji Razom” – poinformował Reed Hastings we wpisie na Twitterze, dodając, że „każdy dolar pomaga”. We wpisie prezes Netfliksa podziękował także reżyserowi Evgeny'emu Afineevskiemu, rosyjskiemu reżyserowi, znanemu z filmów „Zima w ogniu”, „Płacz Syrii” czy ostatnio „Francesco”. Pierwszy z tych obrazów dokumentuje zamieszki na Ukrainie w 2013 i 2014 roku, kiedy demonstracje studenckie, opowiadające się za integracją europejską, rozrosły się, zamieniając w gwałtowną rewolucję wzywającą do rezygnacji prezydenta Wiktora Janukowycza.

– Ci ludzie nie będą niewolnikami. Nie wrócą do byłego Związku Radzieckiego – przekazał w zeszłym tygodniu w rozmowie z portalem Deadline rosyjski reżyser. – Poczuli smak wolności. Stali się częścią europejskiego społeczeństwa i chcieli pójść w zupełnie innym kierunku niż Moskwa. To jest kierunek, o który walczą od czasu Majdanu. Wierząc w swoją wolność, wierząc w wolność dla przyszłości swoich dzieci, to tylko udowadnia, że oni nie odłożą broni. Będą walczyć do ostatniej kropli krwi – podkreślił.

Razom – działanie organizacji podczas wojny

Razom to ukraińsko-amerykańska organizacja non-profit, działająca na rzecz prawo człowieka, powołana w celu wspierania narodu ukraińskiego. W ubiegłym tygodniu organizacja opublikowała wpis: „Razom z około 20 innymi organizacjami stworzył zaufany korytarz z USA na Ukrainę i ma możliwość dostarczenia środków ratujących życie. Kanał łączy dwa magazyny w Polsce i na Ukrainie, z których dostawy mogą być następnie transportowane dalej”.

