Tydzień na Netflix. Masa dobrych nowości od serwisu. Co obejrzymy?

Na platformie Netflix w tym tygodniu pojawi się kilka ciekawych propozycji dla fanów seriali, filmów i dokumentów. Wśród wyczekiwanych nowości z pewnością jest też m.in. „Nie zabijaj mnie”, „Filuś i Kubuś”, „Odpuść nam nasze winy” czy „Strzał w serce”.

Sprawdźcie nowości i przekonajcie się, czy znajdziecie coś dla siebie.

„Upadek: Sprawa Boeinga” – piątek



Śledczy ujawniają, w jaki sposób stawianie zysku ponad bezpieczeństwo mogło przyczynić się do dwóch katastrof samolotów Boeing w odstępie zaledwie kilku miesięcy.



„Ktoś z nas kłamie”, sezon 1. - piątek



Mądrala, sportowiec, przestępca, wariat i księżniczka trafiają do aresztu. Jednak tylko czworo z nich wyjdzie żywych.



„Odpuść nam nasze winy” – czwartek



W 1939 r. w Niemczech, po ogłoszeniu przez Hitlera Akcji T4 — programu eutanazji osób niepełnosprawnych — wiejski chłopiec z wadą rozwojową staje się celem nazistowskich żołnierzy.



„Filuś i Kubuś” – piątek



Oparty na popularnej grze komputerowej serial animowany, w którym impulsywny Filuś i jego uległy brat Kubuś co rusz pakują się w nowe kłopoty.



„Nie zabijaj mnie” – poniedziałek



Mirta umiera wraz ze swoim chłopakiem z powodu przedawkowania narkotyków. Wraca do życia sama, w pełnym przemocy świecie, o którego istnieniu nie miała pojęcia.



„jeen-yuhs: Trylogia Kanye” – środa



Życie supergwiazdora przeplata się z życiem filmowca w mocnym, intymnym serialu dokumentalnym o karierze Kanyego Westa, który powstawał przez ponad 20 lat.



„Siły kosmiczne”, sezon 2. – piątek

Serial komediowy o ludziach, którzy dostali zadanie stworzenia szóstej formacji armii USA – Sił Kosmicznych.



„Strzał w serce” – czwartek



Uczennice ostatniej klasy liceum — Nikki i Samantha — są w sobie zakochane i planują wspólną przyszłość. Jednak o Nikki upomina się brutalna przeszłość, która może pokrzyżować im plany.



„Młody Wallander: Cień zabójcy” – czwartek



Świeżo upieczony absolwent akademii policyjnej, Kurt Wallander, jest świadkiem brutalnego morderstwa i zostaje włączony do śledztwa w jego sprawie, które nadzoruje komisarz Hemberg.



„Pięść zemsty” – czwartek



Gdy obdarzony supermocami płatny zabójca Kai tropi mordercę w Bangkoku, jego misja zemsty przeradza się w walkę o ocalenie świata przed pradawnym zagrożeniem.



„Mo Gilligan: There's Mo to Life” – czwartek



Mo Gilligan opowiada o nastoletnich latach, kiedy wiecznie brakowało mu kasy, pracy w handlu, dynamice związków i denerwujących producentach telewizyjnych.



„Radiowa giełda” – środa



Gdy w lokalnej rozgłośni w Tennessee zaczyna się „Radiowa giełda”, kolekcjonerzy aut, komiksów i szpetnych figurek klaunów nadstawiają uszu, polując na prawdziwe okazje.



„Kim jest Anna?”



Dziennikarka bada sprawę Anny Delvey, legendy Instagrama, która skradła serca i pieniądze społecznej elity Nowego Jorku.



„Pod wiatr”



Fale, słońce i pasja towarzyszą w nadmorskim kurorcie zakochanej w instruktorze kitesurfingu nastolatce z zamożnej rodziny.

