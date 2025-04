Topka filmów na Netflix. To teraz oglądają Polacy

Netflix nie zwalnia tempa, a polscy widzowie mają swoje wyraźne typy, jeśli chodzi o filmowe wieczory. Platforma właśnie zaktualizowała listę najchętniej oglądanych tytułów w Polsce — w zestawieniu nie brakuje zarówno głośnych premier, jak i zaskakujących powrotów. Sprawdź, co teraz króluje na ekranach i które filmy podbiły serca widzów w Polsce. Oto aktualna topka!

9 najchętniej oglądanych teraz w Polsce filmów na Netflix

9. „Jeździec bez głowy”

Horror opowiada historię Ichaboda Crane'a, młodego policjanta (w opowiadaniu Irvinga Crane jest nauczycielem), który przybył do Sleepy Hollow w celu rozwiązania sprawy kilku morderstw, które, jak twierdzą mieszkający w miasteczku ludzie, są wykonywane przez Jeźdźca Bez Głowy. Crane nie wierzy w siły nadprzyrodzone i postanawia udowodnić swoje racje mieszkańcom, a co więcej – odkryć, kto jest owym mordercą. W niedługim czasie przekonuje się jednak, że w opowieściach ludności Sleepy Hollow jest sporo prawdy.

8. „Pamięć absolutna”

Przerażający, fantastyczny świat pojawiający się w nocnych koszmarach okazuje się prawdziwy. Arnold Schwarzenegger wciela się w rolę agenta dyktatorskiego rządu na Marsie, który odkrywa niecne zamiary swoich pracodawców. Jako że wiedza, którą posiada, jest zagrożeniem dla tyranów, poddają go procesowi totalnej zmiany tożsamości, kreując dla niego całkowicie nowe, ziemskie życie z nową żoną Sharon Stone, nową pracą i... nowymi wspomnieniami. Pamięć jednak powoli powraca...

7. „Karate Kid”

Gdy Dre Parker (Jaden Smith) i jego matka (Taraji P. Henson) przeprowadzają się z Detroit do Chin, Dre czuje się zagubiony w nowej rzeczywistości, tak odmiennej od znanego mu świata. Napastowanemu i bitemu przez uczniów z jego szkoły Dre, z pomocą przychodzi pan Han (Jackie Chan) – dozorca z budynku, który opłakuje wielką życiową stratę. Han lituje się nad Dre i zgadza się nauczyć go kung fu, by chłopiec mógł się bronić. Podczas wspólnych treningów, między uczniem i nauczycielem buduje się zaufanie, które przeradza się w uzdrawiającą ich obu przyjaźń.

6. „Oślepiony”

Zanim Phil Robertson został gwiazdą telewizji i jednym z najbardziej znanych myśliwych Ameryki, musiał stawić czoła prywatnym demonom i zawalczyć o swoją rodzinę. Oto opowieść o życiu bohatera popularnego reality show „Dynastia kaczorów”. Akcja filmu rozgrywa się w latach 60. pośród bagnistych krajobrazów Luizjany.

5. „Jumanji: Następny poziom”

Profesor Sheldon (Jack Black), doktor Smolder (Dwayne Johnson), Franklin „Mose” Finbar (Kevin Hart) oraz piękna Ruby (Karen Gillan) stają przed nowym wyzwaniem. Muszą wrócić po przyjaciela, któremu nie udało się opuścić świata Jumanji. Ale uwaga: zmieniły się zasady gry i z tego powodu będzie beczka śmiechu oraz multum atrakcji. Przebojowa kontynuacja przygód z pogranicza rzeczywistości i świata gier, które widzowie po raz pierwszy oglądali w 1995 roku, w produkcji z udziałem Robina Williamsa.

4. „Jądro Ziemi”

Geolog Josh Keyes odkrywa, że jakaś niezwykła siła spowodowała zmianę temperatury w jądrze Ziemi. Fakt ten może stać się przyczyną tego, że Ziemia przestanie krążyć wokół własnej osi. Keyes w towarzystwie najlepszych specjalistów z NASA, chcąc odsunąć nadciągającą zagładę świata, wyrusza podziemnym statkiem w podróż do jądra naszej planety.

3. „Obiecane serca”

Niyala wreszcie spełnia swoje marzenie i zostaje lekarką. Jednak zaaranżowane przez jej ojca, który planuje w ten sposób spłacić rodzinne sługi, małżeństwo z Rogerem, synem najbogatszego biznesmena w wiosce, wywraca jej życie do góry nogami. W dodatku musi zaakceptować to, że Faiq, którego kocha od dziecka, znalazł już kobietę, którą planuje poślubić.

2. „Bloodshot”

Vin Diesel wciela się w postać Raya Garrisona, żołnierza, który zginął podczas akcji i został przywrócony do życia przez korporację RST jako super-człowiek, tytułowy Bloodshot. W jego żyłach płynie armia nanotechnologicznych rozwiązań, dzięki czemu jest kimś nie do zatrzymania – silniejszym niż jakikolwiek człowiek, z organizmem zdolnym do natychmiastowej regeneracji. Ale naprawiając jego ciało i przywracając go do życia, korporacja przejęła kontrolę nad jego życiem; wykasowała też jego wspomnienia i pamięć. Ray nie wie, co jest realne, a co nie. Ale ma misję – chce się tego dowiedzieć.

1. „Lista marzeń”

Gdy matka wysyła Alex w podróż, aby spełnić marzenia z zapisanej w dzieciństwie listy, kobieta odkrywa rodzinne sekrety, znajduje miłość i odkrywa siebie na nowo. Ten film rozbawi i wzruszy do łez.

