Dobre polskie filmy do nadrobienia. Są na Netflix i Max

Polskie kino ma się coraz lepiej – to nie tylko odważne debiuty i głośne premiery w kinach, ale też imponujący katalog filmów, dostępnych w serwisach streamingowych. Wiele z nich to tytuły, które z różnych powodów mogły umknąć uwadze, ponieważ zniknęły z repertuarów kin zbyt szybko, przepadły wśród głośniejszych, być może zagranicznych hitów albo po prostu przeszły bez większego echa, mimo że zasługują na znacznie więcej uwagi. Teraz jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by nadrobić zaległości. Zwłaszcza że platformy takie jak Netflix czy Max coraz chętniej sięgają po polskie produkcje – zarówno te sprzed kilku lat, jak i te całkiem świeże, a w ich bibliotekach znajdziemy całą masę takich tytułów.

To idealny moment, by przypomnieć sobie, jak różnorodne potrafi być rodzime kino: od kameralnych dramatów, przez błyskotliwe komedie, aż po filmy gatunkowe na światowym poziomie. Niezależnie od tego, czy szukasz poruszających historii, kryminału z pazurem, czy nostalgicznego klimatu – w polskim katalogu filmowym znajdziesz coś dla siebie.

Dla wszystkich spragnionych świetnych seansów i rodzimego kina, przygotowaliśmy listę polskich filmów, które warto nadrobić – wszystkie dostępne są w streamingu – na platformach Netflix i Max. Tytuły uporządkowaliśmy według ocen, jakim przydzielili im widzowie. To zestawienie dla tych, którzy chcą się zakochać w polskim kinie na nowo albo dać mu szansę po raz pierwszy.

Dobre polskie filmy do nadrobienia. To trzeba obejrzeć

„Kto napisze naszą historię” (Max)



Fabularyzowany film dokumentalny o bezprecedensowym przedsięwzięciu - podziemnym Archiwum Getta.



„Fenomen” (Netflix)



Film dokumentalny o twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazuje jego przemianę – z beztroskiego hipisa w lidera ogromnego obywatelskiego ruchu i jeden z najważniejszych symboli wolnej Polski.



„Apolonia, Apolonia” (Max)



13 lat z życia Apolonii Sokol, utalentowanej artystki, która próbuje zaistnieć w świecie sztuki.



„Pokój z widokiem na morze” (Max)



Dwaj psychiatrzy uczestniczą w akcji ratowania samobójcy, który zamierza skoczyć z wieżowca.



„Strzępy” (Netflix)



Spokój w rodzinie Pateroków zostaje zburzony przez chorobę dziadka Gerarda.



„Ania” (Netflix)



Wzruszająca opowieść o popularnej aktorce Annie Przybylskiej.



„Walka: Życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego” (Netflix)



Członkowie artystycznego podziemia Los Angeles odkrywają prace zapomnianego polskiego rzeźbiarza - szalonego geniusza, którego życie było serią niezwykłych zdarzeń.



„Beksińscy. Album wideofoniczny” (Netflix)



Dokument ukazuje życie rodziny Beksińskich za pośrednictwem prywatnych materiałów dźwiękowych i filmowych.



„Komunia” (Max)



Komunia Święta niepełnosprawnego brata staje się pretekstem dla Oli, by rozbita rodzina zasiadła razem przy jednym stole.



„Komedia małżeńska” (Netflix)



Zmęczona domowymi obowiązkami kobieta zostawia rodzinę i wyjeżdża do innego miasta, gdzie znajduje dobrą pracę.



„Film balkonowy” (Max)



Paweł Łoziński przygląda się przechodniom ze swojego balkonu.



„Zabij to i wyjedź z tego miasta” (Max)



Autobiograficzna impresja, reminiscencja obrazów z dzieciństwa, w której odżywa wspomnienie nieżyjących rodziców i rodzinnego miasta Łodzi.



„Papusza” (Netflix)



Historia pierwszej romskiej poetki, której wiersze zostały spisane i przetłumaczone na język polski.



„Filip” (Netflix)



Filip, dwudziestokilkuletni atrakcyjny mężczyzna, godzi pracę kelnera w luksusowym hotelu z korzystaniem z życia w czasach, które jego radościom nie sprzyjają. Przyjemność nie musi jednak leżeć daleko od zemsty, a każdy kolejny dzień naznaczony jest niepewnością przetrwania.



„Johnny” (Max, Netflix)



Oparta na prawdziwej historii opowieść o miłości do świata i drugiego człowieka oraz o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Gdy Patryk dostaje ją od ks. Jana Kaczkowskiego, nie podejrzewa nawet, jak odmieni to jego życie.



„Znachor” (Netflix)



Renomowany niegdyś chirurg, który stracił rodzinę i pamięć, dostaje szansę na nowe życie, gdy po latach spotyka swoją córkę.



„Różyczka” (Netflix)



Zaślepiona uczuciem do agenta tajnych służb dziewczyna rozkochuje w sobie na jego polecenie znanego pisarza. Jej zadaniem jest inwigilowanie kochanka.



„Chłopi” (Max)



Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny.



„Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa” (Netflix)



Historia najniebezpieczniejszego gangstera w Polsce, dla którego władza, bycie ponad stan i pieniądze stanowią priorytet.



„Układ zamknięty” (Netflix)



Oparta na faktach historia opowiada o trzech przedsiębiorcach, którzy wskutek zmowy zostali oskarżeni o działalność w grupie przestępczej.



„Służby specjalne” (Netflix)



Po likwidacji WSI do życia zostaje powołana nowa organizacja wywiadowcza. Wkrótce trójka jej członków zaczyna mieć wątpliwości, dla kogo tak naprawdę pracuje.



„Jestem mordercą” (Netflix)



Młody milicjant otrzymuje zadanie schwytania seryjnego zabójcy kobiet.



„Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” (Max)



Michalina Wisłocka, najsłynniejsza seksuolog czasów PRL-u, walczy o wydanie książki, która na zawsze odmieni życie seksualne Polaków.



„Planeta singli” (Netflix)



Romantyczna Ania bierze udział w reality show ukazującym prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmiewającym naiwność kobiet szukających tam ideału.



„Zimna wojna” (Netflix)



Utalentowany kompozytor zakochuje się w młodej członkini zespołu ludowego. Wielkie uczucie utrudniają jednak realia powojennego bloku komunistycznego.



„Kler” (Netflix)



Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży katolickich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z życiem, duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia.



„Chce się żyć” (Netflix)



Chory na mózgowe porażenie Mateusz podejmuje trudną walkę o godność i prawo do normalnego życia.



„Pokłosie” (Netflix)



Dwóch braci, próbując odgrzebać tajemnicę sprzed lat, staje w poważnym konflikcie z mieszkańcami swojej wsi.



„Ostatnia Rodzina” (Netflix)



Dziennikarz muzyczny, tłumacz i eseista Tomasz Beksiński wprowadza się do mieszkania obok swoich rodziców. Niebawem wychodzi na jaw, że nad rodziną ciąży fatum.



„Drogówka” (Netflix)



Historia siedmiu policjantów, których poza pracą łączy przyjaźń, imprezy, samochody i interesy. Wszystko się zmienia, gdy ginie jeden z nich.



„Boże ciało” (Netflix)



Dwudziestoletni Daniel zostaje warunkowo zwolniony z poprawczaka. Wyjeżdża na drugi koniec Polski, żeby pracować w stolarni, ale zamiast tego zaczyna udawać księdza.



„Pitbull. Nowe porządki” (Netflix)



„Będzie zabójstwo. I ja w nim będę brał udział. A mówię ci to tylko dlatego, że mi tego nie udowodnisz”. Tymi słowami Bogusław Linda, w roli gangstera złamanego przeszłością, powraca na wielki ekran i rzuca wyzwanie niepokornemu policjantowi o pseudonimie Majami (Piotr Stramowski) z mokotowskiej komendy. Gdy Majami zaczyna rozpracowywać grupę gangsterów, jego droga przecina się z bohaterami dawnego „Pitbulla” – Gebelsem, Igorem i Barszczykiem.



„Skazany na bluesa” (Netflix)



Opowieść o idolu i nieposkromionym artyście, wokaliście zespołu Dżem - Ryszardzie Riedelu.



„Róża” (Netflix)



Tadeusz, polski żołnierz, któremu wojna zabrała wszystko i niczego nie oszczędziła, dociera na Mazury, na ziemie, które przed wojną należały do Niemiec, a po wojnie zostały przyznane Polsce. Odnajduje wdowę po niemieckim żołnierzu, którego śmierci był świadkiem.



„Dom zły” (Netflix)



Do domu Zdzisława i Bożeny Dziabasów trafia przypadkowy gość, Edward Środoń. Po kolacji zakrapianej alkoholem dochodzi do tragedii.



„Wszyscy jesteśmy Chrystusami” (Netflix)



Głównym motywem filmu są bolesne wspomnienia Sylwka - syna o piciu jego ojca - Adama. Naprzemianlegle do tego - zaczyna się w Adamie odwijać taśma własnych wspomnień, tworzących - wraz z opowiadaniem syna - listę największych strat i ran, zadanych przez picie - sobie i bliskim.



„Bogowie” (Max)



Profesor Zbigniew Religa, utalentowany kardiochirurg wierzy, że jest w stanie dokonać przeszczepu serca. Nie poddaje się mimo wielu nieudanych operacji.Czytaj też:

Topka filmów na Netflix. To teraz oglądają PolacyCzytaj też:

10 najlepszych seriali kwietnia według BBC. Tego nie możesz przegapić