Dziś w TV legendarny hit. Wszyscy Polacy powinni włączyć TVP1!

Polacy powinni dziś włączyć telewizję, ponieważ emitowany będzie jeden z najbardziej kultowych komediowych filmów w reżyserii Stanisława Barei. To niepowtarzalna okazja, by przypomnieć sobie lub po raz pierwszy zetknąć się z tą znakomitą produkcją, która od lat bawi kolejne pokolenia widzów.

To jedna z najbardziej zabawnych polskich komedii

Film miał swoją premierę w 1973 roku, ale mimo upływu ponad pięciu dekad, wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Główną rolę – Stanisława Marii Rochowicza, cenionego muzealnika, który w wyniku zbiegu okoliczności musi się ukrywać i zatrudnia się jako gosposia – zagrał niezapomniany Wojciech Pokora. Jego komediowa kreacja, w której wciela się w postać Marysi – przebranego za kobietę mężczyzny – do dziś budzi śmiech i podziw.

Film Stanisława Barei jest pełen subtelnych, a momentami całkiem bezpośrednich, komentarzy społecznych i obyczajowych. Pokazuje absurdy życia codziennego w czasach PRL-u, biurokrację, pozory i śmiesznostki systemu, który próbował rządzić każdą dziedziną życia. W typowy dla Barei sposób, żart przeplata się z refleksją, a sytuacje z pozoru komiczne skrywają w sobie głębsze znaczenie. Film zawiera też wiele pamiętnych scen i cytatów, które na stałe weszły do języka potocznego – choćby słynne „Oho! Będzie burza, muszę z pieskiem do domu” czy „Mój mąż? Mój mąż z zawodu jest dyrektorem!”.

Dla wielu osób to sentymentalna podróż do przeszłości, dla innych – świetna okazja, by zapoznać się z twórczością mistrza polskiej komedii. Jeśli więc szukasz czegoś lekkiego, zabawnego, a jednocześnie inteligentnego na dzisiejszy wieczór – ten seans zdecydowanie warto wpisać w swój plan dnia. A w oczekiwaniu na seans, zapraszamy do obejrzenia kadrów z planu filmu, które zrobione zostały w 1973 roku.

Film „Poszukiwany, poszukiwana” już dziś, w piątek 11 kwietnia, na antenie TVP1. Emisja o godz. 22:05.

