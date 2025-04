Dziś w TV film o Tomku Komendzie. Tą sprawą żyła cała Polska

W 2004 roku Tomasz Komenda został niesłusznie skazany na 25 lat więzienia za brutalny gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgorzaty Kwiatkowskiej, do którego doszło w 1996 roku w Miłoszycach (woj. dolnośląskie). Spędził 18 lat w więzieniu, zanim został uniewinniony. W 2018 roku, po ponownym śledztwie, okazało się, że nie miał nic wspólnego z tą zbrodnią, a dowody, które go wcześniej obciążały, były błędnie zinterpretowane lub zmanipulowane.

W 2021 roku Komenda otrzymał 13 mln złotych odszkodowania i zadośćuczynienia. Jego historia zakończyła się bardzo smutno. Tomasz Komenda zmarł 21 lutego 2024 roku, w wieku zaledwie 46 lat. Zmagał się z chorobą nowotworową, która – zdaniem jego bliskim – miała związek ze stresem i traumą po wieloletnim pobycie w więzieniu.

Film o Tomaszu Komendzie dziś w telewizji

Historia Tomasza Komendy została opowiedziana w filmie „25 lat niewinności. Sprawa Tomasza Komendy” z 2020 roku w reżyserii Jana Holoubka, znanego m.in. z seriali „Odwróceni. Ojcowie i córki” (2019), „Rojst” (2018) oraz filmu „Pocztówki z Republiki Absurdu” (2014). Scenariusz stworzył Andrzej Gołda („Pan T”., „Ach śpij kochanie”).

W rolę Tomasza Komendy wcielił się Piotr Trojan („Chce się żyć”, „Miłość”, „Opowieści z chłodni”), a jego matkę zagrała Agata Kulesza („Ida”, „Moje córki krowy”, „Jestem mordercą”, „Sala samobójców”, „Róża”). W filmie pojawili się także między innymi: Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różczka i Dariusz Chojnacki.

Film „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” cieszył się dużym zainteresowaniem w polskich kinach. W pierwszy weekend po premierze, która odbyła się 18 września 2020 roku, produkcję obejrzało 125 331 widzów. Do połowy października 2020 roku liczba ta wzrosła do około 600 tysięcy. Łącznie, do grudnia 2020 roku, film przyciągnął ponad 700 tysięcy widzów.

Teraz film o Tomaszu Komendzie obejrzycie w telewizji. Emisja „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” zaplanowana jest na dziś, środę 9 kwietnia na antenie TVN o godz. 23:10.

