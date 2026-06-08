Ulubiony program Polaków wraca z nowym sezonem. Ruszyły castingi

Po sukcesie trzeciego sezonu „The Traitors. Zdrajcy” stacja TVN oficjalnie rozpoczyna castingi do kolejnej edycji programu. Chętni mają szansę sprawdzić, czy potrafią skutecznie blefować, tropić zdrajców i przetrwać do samego finału.

Sukces „The Traitors. Zdrajcy” otworzył drogę do nowego sezonu

Trzecia odsłona popularnego formatu okazała się dużym sukcesem zarówno pod względem oglądalności, jak i zaangażowania widzów. Program przyciągnął przed telewizory jeszcze większą publiczność niż poprzednia seria, dlatego decyzja o kontynuacji była właściwie formalnością.

W minionym sezonie na zamku spotkali się uczestnicy reprezentujący skrajnie różne środowiska i zawody. Wśród nich w „The Traitors. Zdrajcy” znaleźli się m.in. studentka i wykładowca, policjantka i barman, DJ-ka i negocjator, zawodowy pokerzysta i strażak, a także ksiądz oraz striptizerka. To właśnie mieszanka charakterów i doświadczeń sprawiła, że gra pełna była nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Ruszyły castingi do „The Traitors. Zdrajcy”

Teraz przed podobnym wyzwaniem staną nowi śmiałkowie. Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać się poprzez formularz dostępny na stronie castingowej TVN.

Produkcja szuka uczestników gotowych na intensywną grę psychologiczną, w której liczą się nie tylko spryt i inteligencja, ale także umiejętność obserwowania innych oraz ukrywania własnych intencji.

Na czym polega fenomen programu?

„The Traitors” bazuje na zasadach znanej gry Mafia. Uczestnicy zostają potajemnie podzieleni na lojalnych oraz zdrajców. Każda z grup ma zupełnie inny cel, choć wszyscy publicznie deklarują to samo.

Lojalni muszą odkryć, kto ich oszukuje i doprowadzić do wyeliminowania zdrajców. Ci drudzy robią wszystko, by pozostać niezdemaskowanymi, a nocą eliminują kolejnych przeciwników. W tej rozgrywce ogromną rolę odgrywają manipulacja, blef, strategiczne myślenie i zdolność analizowania zachowań innych osób.

To właśnie nieustanne napięcie i konieczność podejmowania trudnych decyzji sprawiają, że format od lat cieszy się ogromną popularnością na całym świecie.

Dobre wyniki programu znalazły odzwierciedlenie w danych oglądalności. W czasie emisji trzeciego sezonu „The Traitors” TVN był liderem swojego pasma w grupach komercyjnych. Stacja osiągnęła średnio 10,30 proc. udziału w grupie widzów 16-49 oraz 9,90 proc. w grupie 20-54.

Czytaj też:

Polski program, w którym uczestnicy są nadzy, powraca. Ruszyły castingiCzytaj też:

Dwie twarze ekranowego idola Polaków. Prywatnie był „niefajnym facetem”