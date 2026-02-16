Kulisy hitu TVP ujawnione. Nie każdy „Rolnik” może szukać żony

Twórcy jednego z najpopularniejszych randkowych formatów w Polsce jasno stawiają granice. Reżyser programu „Rolnik szuka żony” ujawnił, kto z góry odpada i dlaczego takie zgłoszenia uznawane są za „niepoważne”.

Kto nie ma szans na udział w programie. „To jest niepoważne”

Randkowe show TVP od lat bije rekordy popularności i doczekało się już dwunastu sezonów. Jesienią widzowie zobaczą kolejną odsłonę reality show „Rolnik szuka żony”, a wcześniej, tradycyjnie w Wielkanoc, wyemitowane zostaną wizytówki nowych uczestników. Emocje rosną, a wraz z nimi pytania o zasady naboru.

W rozmowie z „Tygodnikiem Poradnik Rolniczy” reżyser formatu, Grzegorz Krawiec, wyjaśnił, że produkcja stosuje konkretne kryteria. W programie mogą np. brać udział wdowcy i rozwodnicy, ale tylko wtedy, gdy ich sytuacja prawna jest całkowicie uregulowana.

„Nie może być tak, że ktoś wczoraj się rozwodzi, a dziś szuka żony, bo to jest niepoważne” — podkreślił w wywiadzie.

W „Rolnik szuka żony” nie liczy się wielkość

Twórcy nie narzucają natomiast wymogów dotyczących wielkości gospodarstwa. Jak zaznaczono, zgłaszać mogą się nie tylko właściciele dużych areałów, lecz także hodowcy, sadownicy czy posiadacze stawów. Kluczowe jest faktyczne prowadzenie działalności rolniczej, a nie jej skala. Program prowadzony przez Martę Manowską od początku budzi zainteresowanie widzów także kulisami produkcji. Wokół zasad doboru uczestników narosło wiele spekulacji, dlatego reżyser zdecydował się doprecyzować najważniejsze kwestie.

Proces kwalifikacji jest kilkuetapowy. Wybrane osoby najpierw zapraszane są na zdalny casting. Kolejny krok to spotkanie w Warszawie, gdzie kandydaci poznają szczegóły współpracy i organizacji zdjęć.

Udział w programie wiąże się z formalnościami. Każdy przyszły bohater musi podpisać umowę określającą zasady występu oraz harmonogram nagrań. Produkcja przekazuje też pełen pakiet informacji o zobowiązaniach wynikających z obecności w show emitowanym przez Telewizję Polską. Jak zaznaczył reżyser, dopiero po akceptacji tych warunków uczestnik może pojawić się w programie.

