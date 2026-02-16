Szykuje się mocne uderzenie w kinach. Ten thriller będzie hitem roku?

To widać już po zwiastunie. Stylowy, pełen napięcia thriller „Przepis na morderstwo”, wciąga widza w mroczny świat zemsty, chciwości i rodzinnych sekretów. Becket Redfellow wydziedziczony przez swoją bajecznie bogatą rodzinę postanawia odzyskać, co jego zdaniem mu się należy. Bez sentymentów i skrupułów. Gdy stawką jest spadek wart 28 miliardów dolarów, zakłada rękawiczki i bierze się do roboty.

W rolach głównych Glen Powell („Top Gun: Maverick”, „Tylko nie ty”), nominowana do Złotego Globu Margaret Qualley („Substancja”, „Biedne istoty”), wielokrotnie nominowany do Oscara Ed Harris („Truman Show”, „Córka”, serial „Westworld”) oraz nominowana do nagrody BAFTA Jessica Henwick („Glass Onion: Film z serii Na noże”). Za kamerą stanął John Patton Ford („Hotel Mumbai”), twórca nagrodzonego Independent Spirit Award debiutu „Na złej drodze” ze zjawiskową Aubrey Plazą w roli głównej.

Thriller roku? „Przepis na morderstwo” może namieszać

Wydziedziczony przez swoją bajecznie bogatą rodzinę Becket Redfellow (Glen Powell) postanawia za wszelką cenę odzyskać należną mu fortunę. Na drodze do celu stoi jednak „tylko” jedna przeszkoda – musi po kolei wyeliminować siedmioro krewnych. W bezwzględnej grze o pieniądze nie ma miejsca na skrupuły, a każdy krok Becketa wciąga go coraz głębiej w niebezpieczną spiralę intryg i manipulacji. Jego działania splatają się w morderczo zabawną opowieść, pełną nieprzewidywalnych zwrotów akcji, tworzących perfekcyjnie poprowadzoną rozgrywkę.

Zobaczcie pierwszy zwiastun nadchodzącej opowieści:

Film „Przepis na morderstwo” zadebiutuje w kinach już 10 kwietnia.

