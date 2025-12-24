Wigilia – co oglądać dziś wieczorem? Dobre świąteczne nowości na streamingach

W naszym zestawieniu znajdziecie zarówno lekkie komedie, pełne humoru i zabawnych sytuacji, jak i wzruszające historie rodzinne, które przypomną, co w świętach jest najważniejsze. Lista powstała z myślą o różnych gustach i nastrojach – każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie – są nowości, ale też klasyki, są produkcje dla tych starszych widzów, ale też familijne i te dla maluchów. Jeżeli szukacie czegoś do obejrzenia w wigilijny wieczór – oto lista, która znacznie ułatwi wam wybór.

Wigilijny wieczór z seansem. Co świątecznego w nowościach na streamingach?

„Co.Za.Radość.” (Prime Video)



Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) jest spoiwem, które co roku w czasie świąt trzyma w ryzach swoją chaotyczną, ale kochającą się rodzinę. Od perfekcyjnie udekorowanych pierniczków po starannie zapakowane prezenty – nikt nie przebije w tym Claire. Jednak w tym roku, po zaplanowaniu dla rodziny wyjątkowej wycieczki, bliscy popełniają fatalny błąd… przez pomyłkę zostawiają ją samą w domu. Zmęczona, sfrustrowana i niedoceniona, Claire wyrusza na własną spontaniczną przygodę. Podczas gdy jej rodzina gorączkowo próbuje ją odnaleźć, Claire odkrywa nieoczekiwany urok świąt, które wymknęły się spod kontroli. W olśniewającej obsadzie filmu, którego reżyserem jest Michael Showalter, znaleźli się też Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Jason Schwartzman, Eva Longoria i Joan Chen.



„Miłość w prezencie” (Netflix)



Pełna werwy bezrobotna samotna mama udaje mężczyznę, żeby dostać pracę jako Święty Mikołaj w luksusowym ośrodku narciarskim. Kiedy jednak zaczyna się zakochiwać w kierowniku hotelu, nowy stan rzecz zaczyna się robić kłopotliwy.



„Szampańskie święta” (Netflix)



Menedżerka, której kariera zaczyna nabierać rozpędu, udaje się do Francji, aby jeszcze przed świętami przejąć słynną markę produkującą szampana. Jej plany krzyżuje jednak szalony romans z urokliwym paryżaninem, który okazuje się być synem założyciela firmy, którą chciała kupić.



„Święta z eks” (Netflix)



Niedawno rozwiedziona Kate (Alicia Silverstone) pragnie spędzić perfekcyjne ostatnie święta z rodziną przed sprzedażą domu, ale jej plany rujnuje były mąż Everett (Oliver Hudson), gdy nieoczekiwanie przyprowadza swoją młodszą i błyskotliwą nową partnerkę. W pozostałych rolach Jameela Jamil, Pierson Fodé i Melissa Joan Hart. Reżyseria: Steve Carr.



„Świąteczny skok” (Netflix)



Sophia (Olivia Holt), bystra pracownica sklepu, i Nick (Connor Swindells), pechowy złota rączka, to drobni złodziejaszkowie, którzy upatrzyli sobie ten sam łup w wigilijną noc — napad na najsłynniejszy dom towarowy w Londynie. Zmuszeni do niełatwego sojuszu, odkrywają przed sobą tajemnice, a rodzące się uczucia zaczynają komplikować zarówno ich relację, jak i cały skok.



„The Holiday” (Netflix)



Dwie nieznające się kobiety, aby uciec od problemów, postanawiają na święta zamienić się domami. Iris przeprowadza się do słonecznego Los Angeles, a Amanda wyjeżdża na zaśnieżoną angielską wieś.



„Rodzinny dom wariatów” (Netflix)



Zapięta na ostatni guzik, sztywna i konserwatywna, bezwzględna kierowniczka Meredith Morton (Sarah Jessica Parker) opuszcza Manhattan, by poznać rodzinę swojego chłopaka Everetta Stone'a (Dermot Mulroney). Ekscentryczni, nieco zwariowani Stone'owie potrzebują czasu, by zaakceptować zimną jak Królowa Śniegu potencjalną synową. Niezbędne do tego będą: niespodziewany gość, dwa szokujące romanse i dużo piwa, by skruszyć lody i rozgrzać serca rodziny Stone'ów.



„Dziennik Noel” (Netflix)



Gdy autor bestsellerowych książek, Jake Turner (Justin Hartley), odwiedza w Boże Narodzenie posiadłość swojej dawno niewidzianej matki, odkrywa tam pamiętnik skrywający sekrety dotyczące jego samego oraz Rachel (Barrett Doss) – młodej i intrygującej kobiety, która również ma własną misję do spełnienia. Jake i Rachel wspólnie postanawiają zmierzyć się z przeszłością i odkrywają zupełnie zaskakującą przyszłość.



„Listy do M.” – wszystkie części (HBO Max)



Pięć kobiet i pięciu mężczyzn odkrywa miłość w czasie świąt Bożego Narodzenia.



„Czerwona Jedynka” (HBO Max)



Kiedy Święty Mikołaj – kryptonim: CZERWONA JEDYNKA – zostaje porwany, szef ochrony bieguna północnego (Dwayne Johnson) musi podjąć współpracę z owianym najgorszą na świecie sławą łowcą nagród (Chris Evans). Ich pełne akcji zadanie zabierze ich w podróż po świecie, a wszystko po to, by uratować Boże Narodzenie.



„Last Christmas” (Disney+)



Emilia Clarke (znana też jako Khaleesi lub Matka smoków z "Gry o tron") w świątecznym filmie inspirowanym niezniszczalnym przebojem George'a Michaela i zespołu Wham! Kate na co dzień pracuje jako elf w jednym ze sklepów z artykułami świątecznymi. Swoim pechem mogłaby obdarować co najmniej kilka osób. Pewnego dnia bohaterka poznaje Toma - mężczyznę idealnego - dzięki czemu w jej życiowym tunelu beznadziei pojawia się światełko. Tymczasem w Londynie nastaje "najpiękniejszy czas w całym roku", który zaczyna krzyżować wszystkie plany Kate.



„Cud na 34 ulicy” (Disney+)



Staruszek utrzymujący, że jest prawdziwym Świętym Mikołajem oraz prawnik Fred starają się przywrócić Doris i jej małej córce wiarę w magię Bożego Narodzeniaa.



„Cud na 34. ulicy” (Disney+)



Kriss Kringle zostaje zatrudniony w wielkim magazynie jako święty Mikołaj. Sklep znajduje się w poważnych kłopotach finansowych i grozi mu przejęcie przez wrogą sieć megasamów. Jednak Kriss dzięki swoim niekonwencjonalnym pomysłom przyczynia się do zwiększenia obrotów i staje się sensacją sezonu. Zawistny szef konkurencji knuje intrygę, by skompromitować świętego Mikołaja.



„Niezły balet” (Disney+)



Gdy Mike (Stiller) jest w trakcie finalizowania największej transakcji w swojej karierze, zostaje wyrwany ze swojego kawalerskiego życia w wielkim mieście na farmę w wiejskim Ohio, aby zająć się swoimi niedawno osieroconymi siostrzeńcami. Czterej hałaśliwi chłopcy na każdym kroku sprawiają kłopoty. To, co według Mike'a miało być szybką wycieczką, zamienia się w zupełnie niespodziewaną przygodę. Gdy zbliżają się święta, Mike odkrywa, że za wybrykami chłopców kryją się ich wielkie serca. Zmusza go to do dokonania wyboru między karierą a byciem wujkiem, którego potrzebują jego siostrzeńcy.



„Opowieść wigilijna” (Disney+)



Ebenezera Scrooge'a nawiedzają trzy duchy. Od tej pory starzec zaczyna nadrabiać to, co utracił, będąc złym człowiekiem, i stara się wrócić na dobrą drogę.



„Kevin sam w domu” (Disney+)



Przez świąteczny pośpiech ośmioletni Kevin zostaje sam w domu na Boże Narodzenie.



„Kevin sam w Nowym Jorku” (Disney+)



Kevin przypadkowo trafia do Nowego Jorku, gdzie spotyka złodziei, którzy chcieli kiedyś obrabować jego dom.



„Przesilenie zimowe” (Canal+)



Zrzędliwy nauczyciel historii zostaje w szkole podczas przerwy świątecznej aby pilnować uczniów, którzy nie mogą wrócić do domu. Wśród nich jest sprawiający problemy Angus.



„Genie” (Canal+)



Pewien pracoholik prosi dżina, aby pomógł mu zażegnać rodzinny kryzys.



„Uwolnić Mikołaja” (Canal+)



Święty Mikołaj spowodował wypadek swoimi saniami i jest poszukiwany przez policję. Znajduje schronienie u 9-letniego Toma i jego ojca – Steve'a, który niedawno wyszedł z więzienia, nie chce pakować się w kłopoty i trzyma się od stróżów prawa z daleka. Jednak kiedy Mikołaj trafi za kratki, próbując odbić z przytułku dla zwierząt swojego renifera, Tom zmusi tatę do interwencji. Wspólnie postarają się uwolnić Mikołaja i umożliwić mu powrót do Laponii.



„Ekspres polarny” (Canal+)



Chłopiec powątpiewający w magię Świąt Bożego Narodzenia zostaje pasażerem pociągu zmierzającego na biegun północny do siedziby św. Mikołaja.



„Psi muszkieterowie ratują święta” (Canal+)



Kiedy złodzieje kradną prezenty, dekoracje świąteczne i choinkę, w pogoń za nimi ruszają trzy dzielne psy: Barkos, Wagos oraz Arfamis.



„Kina i Yuk” (Canal+)



Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia o dwóch zakochanych polarnych liskach, które zostają rozdzielone przez topnienie lodowców. Zdeterminowane, aby się odnaleźć, przeżywają niebezpieczne przygody i nawiązują nieoczekiwane przyjaźnie.



„Gremliny rozrabiają” (Canal+)



W czasie Świąt Bożego Narodzenia złośliwe gremliny terroryzują spokojne miasteczko.



„Święta Last Minute” (Canal+)



Luther i Nora Krank gdy ich córka Blair opuściła rodzinne gniazdo, decydują się wykupić wycieczkę na Karaiby i spędzić słoneczny urlop, zamiast obchodzić święta Bożego Narodzenia w domu. Ich decyzja o "bojkocie tradycji" wprawia w stan wrzenia całe sąsiedztwo. Gdy jednak w Wigilię, Blair niespodziewanie dzwoni do rodziców, by zapowiedzieć się z wizytą ze swoim nowym narzeczonym, państwo Krank mają 12 godzin na dokonanie cudu i pogodzenie się z sąsiadami, tak by były to najwspanialsze święta, niezapomniane dla wszystkich.



„Grinch: Świąt nie będzie” (SkyShowtime)



W małej wiosce o nazwie Ktosiowo trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Samotnik Grinch, który nienawidzi świąt, robi wszystko, by je zniszczyć.



„Co wiecie o swoich dziadkach?” (SkyShowtime)



Brad i Dusty muszą uporać się ze swoimi natrętnymi ojcami podczas świąt Bożego Narodzenia.



„Wesołych Świąt” (SkyShowtime)



Steve jak co roku szykuje imponujące świąteczne dekoracje. Tym razem zyskuje godnego siebie rywala, sąsiada Buddy'ego.



„Cicha noc” (SkyShowtime)



Pracujący za granicą Adam niespodziewanie wraca do rodzinnego domu na Boże Narodzenie. Nikt z krewnych nie spodziewa się, jak wielki wpływ na ich życie będą miały dalsze wydarzenia wigilijnej nocy.



„Dzika noc” (SkyShowtime)



Gdy grupa najemników atakuje posiadłość zamożnej rodziny, Święty Mikołaj musi wkroczyć, aby uratować dzień (i Boże Narodzenie).



„Jasełka wszech czasów” (SkyShowtime)



Film opowiada o najgorszych dzieciach w miasteczku - Herdmanach. Znane z niegrzecznego zachowania, kłamstw, kradzieży i dokuczania innym, przejmują nawet doroczne świąteczne przyjęcie, wprowadzając chaos i zamieszanie.



„Świąteczny duch” (Apple TV+)



Wyobraźcie sobie zabawniejszą i ciepłą wersję opowieści Charlesa Dickensa o skąpcu, którego w Wigilię odwiedzają cztery duchy. Taką, w której grają Will Ferrell, Ryan Reynolds i Octavia Spencer.

