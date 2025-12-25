Gwiazdy ruszają na święta. Od Aspen po Antarktydę za prawie 6 mln dolarów
Gwiazdy

Nina Dobrev na Antarktydzie
Nina Dobrev na Antarktydzie Źródło: Instagram / Nina Dobrev
Zwykli śmiertelnicy marzą o spokoju przy choince, ale gwiazdy? One pakują walizki i ruszają tam, gdzie luksus miesza się z bajkowym klimatem.

Gdzie gwiazdy spędzają święta? Od ośnieżonego Aspen, przez francuskie i szwajcarskie Alpy, aż po mroźną Antarktydę. Wszystko to tylko kwestia ceny i… kaprysu.

Aspen, czyli zimowa stolica show-biznesu

Pośród Gór Skalistych leży Aspen – zimowy azyl tych, którzy na co dzień mają do dyspozycji czerwone dywany. To tu Cher balowała już w latach 70., a w kolejnych dekadach stała się właścicielką posiadłości. W 2023 roku w miasteczku brylowała Mariah Carey, niezmiennie okrzyknięta „Królową Świąt”. Na stokach pojawił się wtedy także A$AP Rocky, podobnie jak Rihanna, za każdym razem wywołując poruszenie swoim wyjściem z hotelu.

Mariah Carey w Aspen

Aspen to także dom Goldie Hawn i Kurta Russella. Ich 70-akrowe ranczo Snowmass z dwoma domami i imponującą, liczącą 6500 metrów kwadratowych chatą Home Run Ranch przyciąga rodzinę podczas świątecznych wypadów. W okolicy bywa też Kylie Jenner. Z Aspen pochodzi również Kevin Costner. Jego 160-akrowe gospodarstwo, kupione za 30 mln dolarów, jest dostępne dla tych, którzy gotowi są zapłacić minimum 10 tys. dolarów za noc.

Kevin Costner w Aspen

St Moritz. Alpejska klasyka dla tych, którzy lubią szyk

Europa też ma swoje zimowe królestwo gwiazd. W Sankt Moritz bywali Robbie Williams, Claudia Schiffer, John Travolta czy księżna Diana. Szwajcarski kurort kusi nie tylko stokami, lecz także jeziorem i termami przeradzającymi się latem w ekskluzywne spa. To właśnie tutaj księżna Sophie szusowała na snowboardzie, a Liz Hurley przyciągała spojrzenia charakterystycznymi, puchowymi butami. Diana wybierała pobliskie Klosters – ulubione miejsce brytyjskiej rodziny królewskiej, do którego chętnie wracała również Kate Middleton.

Elizabeth Hurley w St Moritz

Nowy Jork. Świąteczny klimat jak z planu filmowego

Nie każdy pragnie alpejskich widoków. Ci, którzy wolą zimowe miasto, najczęściej kierują się prosto do Nowego Jorku. Jazda na łyżwach w Central Parku, Rockettes na scenie i gigantyczna choinka w Rockefeller Center – trudno o bardziej filmową scenerię. Bella Hadid często spędza tu grudzień, podobnie jak Taylor Swift, która mistrzowsko potrafi wprowadzać świąteczny nastrój swoich gości. W 2023 roku w nowojorskim klimacie zanurzyła się również Lily James.

Courchevel. Mekka narciarzy z pierwszych stron gazet

Courchevel uchodzi za „światową stolicę narciarstwa” i trudno się temu dziwić. Sześć wiosek, luksusowe hotele i stoki, na których regularnie pojawiają się członkowie rodziny Beckhamów. Zimowe szaleństwo uprawiali tu Elton John, Robbie Williams, Leonardo DiCaprio i Geri Halliwell. Książę William wielokrotnie przyjeżdżał w Alpy Francuskie podczas świąt, a w 2023 roku dołączyła do niego Pippa Middleton.

Laponia. Z wizytą u Świętego Mikołaja

Bajkowy, północny rejon Finlandii od lat przyciąga tych, którzy chcą poczuć prawdziwą magię świąt. Rovaniemi reklamuje się jako oficjalna siedziba Świętego Mikołaja, a przy odrobinie szczęścia można tam zobaczyć zorzę polarną. Emilia Clarke z „Gry o tron” próbowała tu wszystkiego: od jazdy skuterem śnieżnym po safari z husky. „Czy chcę ulepić bałwana…?! NIE! Chcę osiągnąć prędkość 320 km/h na skuterze śnieżnym!!” – żartowała na Instagramie.

Lionel Messi wybrał bardziej kameralny wypad i podzielił się uroczym zdjęciem ze Świętym Mikołajem. Laponia oczarowała też Davida Beckhama, który pędził po lodzie w samochodzie McLarena, oraz Gordona Ramsaya, dla którego lokalne tradycje i kuchnia stały się inspiracją do kilku programów telewizyjnych.

Region odwiedzili podobno także Brad Pitt i Angelina Jolie. Kourtney Kardashian, która zabrała tu rodzinę, podkreślała: „Finlandia ma w sobie coś przytulnego i domowego, a jednocześnie ekscytującego – jest taka czysta”. Dodała: „W Finlandii wszystko kręci się wokół Bożego Narodzenia i Świętego Mikołaja, więc możecie sobie wyobrazić, że dla dzieci to absolutnie magiczne przeżycie”.

facebook

Antarktyda. Święta z rozmachem za 5,6 mln dolarów

Niektóre gwiazdy idą jednak o krok dalej i wybierają miejsca, gdzie kończy się świat. W 2023 roku grupa celebrytów spędziła Nowy Rok na Antarktydzie, na superjachcie wartym 401 mln dolarów. Jednotygodniowy czarter kosztuje 3,5 mln dolarów, ale coś za coś: 12 sypialni, dwa lądowiska dla helikopterów, kino, spa, biblioteka, boisko do koszykówki, basen i podwodna sala obserwacyjna.

Na pokładzie byli m.in. Nina Dobrev z narzeczonym Shaunem White’em, Zoey Deutch i Jared Leto. Kiedy nie korzystali z luksusów jachtu, jeździli na snowboardzie i podziwiali pingwiny. Cała wyprawa została oszacowana na około 5,6 mln dolarów.

