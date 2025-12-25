Gwiazdy ruszają na święta. Od Aspen po Antarktydę za prawie 6 mln dolarów

Gdzie gwiazdy spędzają święta? Od ośnieżonego Aspen, przez francuskie i szwajcarskie Alpy, aż po mroźną Antarktydę. Wszystko to tylko kwestia ceny i… kaprysu.

Aspen, czyli zimowa stolica show-biznesu

Pośród Gór Skalistych leży Aspen – zimowy azyl tych, którzy na co dzień mają do dyspozycji czerwone dywany. To tu Cher balowała już w latach 70., a w kolejnych dekadach stała się właścicielką posiadłości. W 2023 roku w miasteczku brylowała Mariah Carey, niezmiennie okrzyknięta „Królową Świąt”. Na stokach pojawił się wtedy także A$AP Rocky, podobnie jak Rihanna, za każdym razem wywołując poruszenie swoim wyjściem z hotelu.

Aspen to także dom Goldie Hawn i Kurta Russella. Ich 70-akrowe ranczo Snowmass z dwoma domami i imponującą, liczącą 6500 metrów kwadratowych chatą Home Run Ranch przyciąga rodzinę podczas świątecznych wypadów. W okolicy bywa też Kylie Jenner. Z Aspen pochodzi również Kevin Costner. Jego 160-akrowe gospodarstwo, kupione za 30 mln dolarów, jest dostępne dla tych, którzy gotowi są zapłacić minimum 10 tys. dolarów za noc.

St Moritz. Alpejska klasyka dla tych, którzy lubią szyk

Europa też ma swoje zimowe królestwo gwiazd. W Sankt Moritz bywali Robbie Williams, Claudia Schiffer, John Travolta czy księżna Diana. Szwajcarski kurort kusi nie tylko stokami, lecz także jeziorem i termami przeradzającymi się latem w ekskluzywne spa. To właśnie tutaj księżna Sophie szusowała na snowboardzie, a Liz Hurley przyciągała spojrzenia charakterystycznymi, puchowymi butami. Diana wybierała pobliskie Klosters – ulubione miejsce brytyjskiej rodziny królewskiej, do którego chętnie wracała również Kate Middleton.

Nowy Jork. Świąteczny klimat jak z planu filmowego

Nie każdy pragnie alpejskich widoków. Ci, którzy wolą zimowe miasto, najczęściej kierują się prosto do Nowego Jorku. Jazda na łyżwach w Central Parku, Rockettes na scenie i gigantyczna choinka w Rockefeller Center – trudno o bardziej filmową scenerię. Bella Hadid często spędza tu grudzień, podobnie jak Taylor Swift, która mistrzowsko potrafi wprowadzać świąteczny nastrój swoich gości. W 2023 roku w nowojorskim klimacie zanurzyła się również Lily James.

Courchevel. Mekka narciarzy z pierwszych stron gazet

Courchevel uchodzi za „światową stolicę narciarstwa” i trudno się temu dziwić. Sześć wiosek, luksusowe hotele i stoki, na których regularnie pojawiają się członkowie rodziny Beckhamów. Zimowe szaleństwo uprawiali tu Elton John, Robbie Williams, Leonardo DiCaprio i Geri Halliwell. Książę William wielokrotnie przyjeżdżał w Alpy Francuskie podczas świąt, a w 2023 roku dołączyła do niego Pippa Middleton.

Laponia. Z wizytą u Świętego Mikołaja

Bajkowy, północny rejon Finlandii od lat przyciąga tych, którzy chcą poczuć prawdziwą magię świąt. Rovaniemi reklamuje się jako oficjalna siedziba Świętego Mikołaja, a przy odrobinie szczęścia można tam zobaczyć zorzę polarną. Emilia Clarke z „Gry o tron” próbowała tu wszystkiego: od jazdy skuterem śnieżnym po safari z husky. „Czy chcę ulepić bałwana…?! NIE! Chcę osiągnąć prędkość 320 km/h na skuterze śnieżnym!!” – żartowała na Instagramie.

Lionel Messi wybrał bardziej kameralny wypad i podzielił się uroczym zdjęciem ze Świętym Mikołajem. Laponia oczarowała też Davida Beckhama, który pędził po lodzie w samochodzie McLarena, oraz Gordona Ramsaya, dla którego lokalne tradycje i kuchnia stały się inspiracją do kilku programów telewizyjnych.

Region odwiedzili podobno także Brad Pitt i Angelina Jolie. Kourtney Kardashian, która zabrała tu rodzinę, podkreślała: „Finlandia ma w sobie coś przytulnego i domowego, a jednocześnie ekscytującego – jest taka czysta”. Dodała: „W Finlandii wszystko kręci się wokół Bożego Narodzenia i Świętego Mikołaja, więc możecie sobie wyobrazić, że dla dzieci to absolutnie magiczne przeżycie”.

Antarktyda. Święta z rozmachem za 5,6 mln dolarów

Niektóre gwiazdy idą jednak o krok dalej i wybierają miejsca, gdzie kończy się świat. W 2023 roku grupa celebrytów spędziła Nowy Rok na Antarktydzie, na superjachcie wartym 401 mln dolarów. Jednotygodniowy czarter kosztuje 3,5 mln dolarów, ale coś za coś: 12 sypialni, dwa lądowiska dla helikopterów, kino, spa, biblioteka, boisko do koszykówki, basen i podwodna sala obserwacyjna.

Na pokładzie byli m.in. Nina Dobrev z narzeczonym Shaunem White’em, Zoey Deutch i Jared Leto. Kiedy nie korzystali z luksusów jachtu, jeździli na snowboardzie i podziwiali pingwiny. Cała wyprawa została oszacowana na około 5,6 mln dolarów.

