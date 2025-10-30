Maraton horrorów na Halloween. Te produkcje wgniotą cię w fotel

CANAL+ przygotował dla widzów wyjątkową kolekcję filmów grozy – od klasycznych historii o duchach po nowe produkcje, w których granice między dobrem a złem całkowicie się zacierają. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią, gdy kino trzyma w napięciu do ostatniej sekundy.

Horrory z całego świata i klasyka gatunku

Fani gatunku nie mogą przegapić takich tytułów jak „Rytuał”, czy „Egzorcyzm” z doborową obsadą – Al Pacino walczy z demonami w tym pierwszym, w drugim brawurowo występuje Russell Crowe. Warto zwrócić też uwagę na produkcje z uniwersum „The Walking Dead”, czy „Heretica”. Hugh Grant wystąpił tu w roli której nikt by się po nim nie spodziewał.

W ofercie CANAL+ na Halloween znalazły się także inne tytuły — poza omówionymi poniżej — m.in. „Demeter. Przebudzenie zła”, „Konsekracja” czy „Nóż w nocnej ciszy”. Fani klasyki mogą sięgnąć po filmy takie jak „Sierociniec”, „Lament”, „Coś za mną chodzi”, „Zło we mnie” czy „Krzyk 4”. W serwisie dostępne są również polskie produkcje z tego gatunku – „Diabeł” oraz „Demon”.

Kolekcja horrorów na CANAL+

„Daryl Dixon”



Dla fanów kultowego uniwersum zombie CANAL+ proponuje powrót do świata, w którym żywi walczą o przetrwanie po końcu cywilizacji. W serwisie dostępne są trzy tytuły: „Dead City”, „Daryl Dixon” oraz „The Ones Who Live”. To historie Maggie i Negana, Daryla i Carol, a także Ricka i Michonne – bohaterów, których losy od lat przyciągają miliony widzów na całym świecie.



„Rytuał”



Premiera filmu „Rytuał” zaplanowana jest na 31 października. To mrożąca krew w żyłach opowieść o egzorcyzmie, którego dokonują dwaj księża w odosobnionym klasztorze w stanie Iowa. Gdy 46-letnia Emma Schmidt zaczyna przejawiać objawy opętania, duchowni muszą zmierzyć się z siłami, które przekraczają ludzkie pojmowanie. W roli księdza Josepha występuje sam Al Pacino.



„Kod zła”



Agentka FBI Lee Harker staje wobec jednej z najtrudniejszych spraw w swojej karierze. Tropi seryjnego mordercę, który od lat wymyka się wymiarowi sprawiedliwości. Kiedy na jaw wychodzą powiązania z okultystycznymi rytuałami, Harker odkrywa, że sprawa może mieć osobisty wymiar, którego nigdy się nie spodziewała.



„Heretic”



Dwie młode misjonarki trafiają do domu starszego mężczyzny, pana Reeda. Z pozoru uprzejmy gospodarz wkrótce odsłania swoje prawdziwe oblicze, poddając kobiety diabolicznym próbom wiary. Burza na zewnątrz zamienia się w metaforę piekła, które rozgrywa się wewnątrz domu. Hugh Grant, znany dotąd z ról romantycznych, w tym filmie pokazuje zupełnie inne oblicze – mroczne, niepokojące i pełne napięcia.



„Egzorcyzm”



Russell Crowe wciela się w Anthony’ego Millera, który próbuje odbudować karierę, przyjmując rolę w horrorze obciążonym złowieszczą legendą. Gdy w trakcie zdjęć zaczynają dziać się niewytłumaczalne rzeczy, jego córka Lee podejrzewa, że ojciec zmaga się z uzależnieniem. Prawda okazuje się jednak o wiele bardziej przerażająca.



„Piła X”



Akcja ostatniej części tej kultowej serii rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z części pierwszej i drugiej. John, chory na ciężką odmianę nowotworu, wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnej terapii, mogącej uratować mu życie. Gdy odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, przygotowuje krwawy plan zemsty, z którego nie da się wyjść żywym…



„Gra w opętanie”



Gdy Samantha i Clara zostają same, w opuszczonym na czas Świąt, szkolnym internacie nie spodziewają się, że będą zmuszone stawić czoła grupie fanatycznych morderców, którzy zamierzają przeprowadzić w okolicy mroczny rytuał. Dziewczyny łączą siły, stając się silnymi i nieoczywistymi przeciwniczkami złoczyńców.



„Puchatek II. Krew i miód”



Druga część mrocznej opowieści o znanych i lubianych bohaterach bajki z dzieciństwa zabiera widzów do Stumilowego Lasu, w którego czeluściach nadal czai się zło. Puchatek pragnie zgładzić Krzysia i innych uczestników przyjęcia urodzinowego sprzed lat, bratając się z tym razem z kolejnymi mrocznymi kompanami. Czy uda mu się zrealizować krwiożercy cel?



„Małpa”



Bliźniacy Hal i Bill znajdują na strychu starą, zabawkową małpkę należącą niegdyś do ich ojca. To z pozoru niewinne wydarzenie prowadzi do serii niewytłumaczalnych zdarzeń. W okolicy dochodzi do serii tajemniczych, makabrycznych zgonów. Przerażeni bracia próbują uwolnić się od przeklętego przedmiotu, wyrzucając małpkę i starając się zapomnieć o całym zdarzeniu. Lata mijają, lecz spokój okazuje się złudny. Na jaw wychodzą kolejne śmierci, które zdają się być z nią powiązane. Czas działa przeciwko nim, a zło czai się bliżej, niż mogliby przypuszczać.



„Tuż po zmroku”



Po końcu świata przetrwanie to jedyny cel. Na odciętej od świata farmie Paul i jego dwaj synowie, Thomas i Joseph, żyją w nieustannym napięciu. Za dnia panuje cisza, ale po zmroku zaczyna się koszmar. Z ciemności wychodzą krwiożercze stwory, a każdy błąd może być śmiertelny. Kiedy Thomas nie wraca do domu przed zachodem słońca, Paul musi stawić czoła własnemu strachowi i wyruszyć w mrok, by odnaleźć syna.



„Pięć koszmarnych nocy”



Kiedy Mike traci pracę, zmuszony jest chwytać się każdego zajęcia, które zapewni mu możliwość opieki nad młodszą siostrą, Abby. Chłopak przyjmuje posadę nocnego stróża w opuszczonej pizzerii, nie wiedząc, że z pozoru zapomnienie miejsce nocami wypełnia się ożywionymi, mechanicznymi kukiełkami. Razem z Abby i lokalną policjantką Mike próbuje pokonać nadprzyrodzone siły.

